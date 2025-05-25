江蕙聽到了嗎？台灣天團許下一心願 只盼了無遺憾

許富凱獻唱台語金曲。（新視紀整合行銷提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「傳唱台語經典歌曲演唱會」昨天登場，金曲歌王許富凱以流行唱腔詮釋台語歌壇天王天后歌曲，金曲樂團董事長則以搖滾樂團的編制改編羅大佑的〈火車〉，文香則獻唱已逝「國寶歌王」老公文夏第一首成名曲〈飄浪之女〉，氣氛感人至深。

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許富凱獻唱台語金曲。（新視紀整合行銷提供）

再次回到桃園開唱的許富凱表示很開心，重新詮釋江蕙〈家後〉、黃乙玲〈無字的情批〉、洪榮宏〈一隻小雨傘〉、李茂山〈今夜又擱塊落雨〉等經典名曲，許富凱說，台語是自己的母語，雖然小時候學唱台語歌，多少有一些抗拒，但到長大之後，發現台語歌有這麼多美好的韻味，也是臺灣所有人的音樂回憶，想把台語歌唱好也成為自己的一生使命。

董事長樂團立志用母語創作。（新視紀整合行銷提供）

董事長樂團一組團就想要從事母語創作。他們說：「台語歌需要傳承，不管什麼樂風，台語總是最對味！」鼓勵年輕音樂人創作台語歌，而且要多聽、多講、多看，就可以增加台語的詞彙，不管什麼曲風都可以，只是需要注意台語的倒音問題，吉董歡迎大家若有不懂，隨時可以到鈞董的台灣董仔台語詞曲創作學院詢問。他們也許願未來有機會能為「二姐」江蕙寫歌，尤其是聽到她準備再開演唱會，就表示還有機會達成夢想，一生能寫一首歌給二姐唱，寫台語歌才了無遺憾。

陳隨意首次攜手桃園市國樂團演繹鄧雨賢四大名作，他表示，這些都是小時候爸爸工作時，用匣式卡帶播放一整天，且伴隨著他長大的歌。陳隨意聊到郭大誠老師是影響他很深的人，兩人曾在錄影節目合作歌曲〈糊塗總舖師〉，錄影當天老師早早就抵達攝影棚，空檔時間對稿時，看到老師手裡拿著演唱超過半輩子的歌詞，上面用原子筆做了滿滿的記號，就算當日錄影到半夜凌晨，高齡80多歲的老師都沒有露出一絲疲憊感，讓他由衷佩服郭老師的敬業精神跟態度。

方寧身為鳳飛飛的歌迷，期待傳承給更多的朋友世代相傳，讓美麗的作品不容斷層，美濃人的她也表示有機會想與旗山鄉親許富凱合作，以前演出都會與許富凱的父親打招呼，她誇許富凱聲音很溫暖、演唱有內涵，尤其是內斂穩健的轉音讓她特別喜歡。

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