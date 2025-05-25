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江蕙聽到了嗎？台灣天團許下一心願 只盼了無遺憾

許富凱獻唱台語金曲。（新視紀整合行銷提供）許富凱獻唱台語金曲。（新視紀整合行銷提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「傳唱台語經典歌曲演唱會」昨天登場，金曲歌王許富凱以流行唱腔詮釋台語歌壇天王天后歌曲，金曲樂團董事長則以搖滾樂團的編制改編羅大佑的〈火車〉，文香則獻唱已逝「國寶歌王」老公文夏第一首成名曲〈飄浪之女〉，氣氛感人至深。

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許富凱獻唱台語金曲。（新視紀整合行銷提供）許富凱獻唱台語金曲。（新視紀整合行銷提供）

再次回到桃園開唱的許富凱表示很開心，重新詮釋江蕙〈家後〉、黃乙玲〈無字的情批〉、洪榮宏〈一隻小雨傘〉、李茂山〈今夜又擱塊落雨〉等經典名曲，許富凱說，台語是自己的母語，雖然小時候學唱台語歌，多少有一些抗拒，但到長大之後，發現台語歌有這麼多美好的韻味，也是臺灣所有人的音樂回憶，想把台語歌唱好也成為自己的一生使命。

董事長樂團立志用母語創作。（新視紀整合行銷提供）董事長樂團立志用母語創作。（新視紀整合行銷提供）

董事長樂團一組團就想要從事母語創作。他們說：「台語歌需要傳承，不管什麼樂風，台語總是最對味！」鼓勵年輕音樂人創作台語歌，而且要多聽、多講、多看，就可以增加台語的詞彙，不管什麼曲風都可以，只是需要注意台語的倒音問題，吉董歡迎大家若有不懂隨時可以到鈞董的台灣董仔台語詞曲創作學院詢問。他們也許願未來有機會能為「二姐」江蕙寫歌，尤其是聽到她準備再開演唱會，就表示還有機會達成夢想，一生能寫一首歌給二姐唱，寫台語歌才了無遺憾。

陳隨意首次攜手桃園市國樂團演繹鄧雨賢四大名作，他表示這些都是小時候爸爸工作時用匣式卡帶播放一整天且伴隨著他長大的歌。陳隨意聊到郭大誠老師是影響他很深的人，兩人曾在錄影節目合作歌曲〈糊塗總舖師〉，錄影當天老師早早就抵達攝影棚，空檔時間對稿時看到老師手裡拿著演唱超過半輩子的歌詞，上面用原子筆做了滿滿的記號，就算當日錄影到半夜凌晨，高齡80多歲的老師都沒有露出一絲疲憊感，讓他由衷佩服郭老師的敬業精神跟態度。

方寧身為鳳飛飛的歌迷，期待傳承給更多的朋友世代相傳，讓美麗的作品不容斷層，美濃人的她也表示有機會想與旗山鄉親許富凱合作，以前演出都會與許富凱的父親打招呼，她誇許富凱聲音很溫暖、演唱有內涵，尤其是內斂穩健的轉音讓她特別喜歡。

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