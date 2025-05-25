蔡依珊46歲生日 連勝文送「6位數禮物」 好友獻吻慶生

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「紅豆食府」千金蔡依珊2006年與國民黨副主席連勝文結為連理，她22日迎來46歲生日，開心在社群曬出與好友徐若瑄、陳妍嵐、曾馨瑩一起慶生的合照，並大方透露，姊姊和老公送她的實用「大禮」。

連勝文（左）送老婆蔡依珊6位數生日禮物。（資料照）

蔡依珊近日歡慶46歲生日，連續多天在社群分享慶生照，其中一張可以看見，徐若瑄、曾馨瑩、陳妍嵐包圍笑容滿面的蔡依珊，姊妹們還一起獻吻。徐若瑄也發文祝福，「『依珊』『依珊』亮晶晶，不只在這個屬於妳的5月，希望妳365天都笑得燦爛，永遠那麼可愛美麗，愛妳們噢。」

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蔡依珊22日也PO出一段影片，透露姊姊先前出國時，看見一個「實用」的包包，不僅防水可以帶去上班或運動，外面的圖案還是她最愛的法國鬥牛犬跟書本，於是她暗示連勝文，「我生日快到囉」，最後連勝文與姊姊就送了這個包給她，讓她開心表示，「謝謝姊姊，謝謝老公。」

好友齊聚獻吻替蔡依珊慶生。（翻攝自IG）

影片曝光後，立刻吸引大批粉絲留言祝福，「美貌智慧幽默風趣集一身的漂亮依珊，生日快樂」、「生日快樂」、「太愛妳的笑容了」。

據了解，連勝文送的這個包款，是法國低調奢華品牌Goyard「限量版」，外觀不僅充滿經典的Y字印花，還特別印有法鬥圖案的手繪塗鴉，市值超過新台幣10萬元，由此可見，家人為了替蔡依珊慶生相當大手筆。

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