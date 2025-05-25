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比臉大三倍！田馥甄埔里田調收到巨可頌 不忘致謝金曲歌后老公

田馥甄「田調」到南投埔里巡演。（翻攝自IG）田馥甄「田調」到南投埔里巡演。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄目前正在進行「田調」Live in Life野地小巡演，昨天和今天都是在南投埔里虎嘯山嵐飛行場開唱，她也趁空檔到當地廟宇拜拜祈福。

田馥甄看到巨型可頌覺得太有趣。（翻攝自IG）田馥甄看到巨型可頌覺得太有趣。（翻攝自IG）

之前田馥甄完成台南鹽田的巡演，現在又到不同意境的南投埔里演出，她還分享一個比她的臉大三倍的巨型可頌，和自己的小臉對比，逗笑網友。

田馥甄感謝比爾賈導演讓她收到巨可頌。（翻攝自IG）田馥甄感謝比爾賈導演讓她收到巨可頌。（翻攝自IG）

田馥甄提到：「好狂的可頌。」另致謝：「謝謝比爾導演賜予我見識來自埔里的巨頌。」指的應是另一位金曲歌后徐佳瑩的導演老公比爾賈。

田馥甄收到南投埔里的巨可頌直呼太狂，把她臉都遮住了。（翻攝自IG）田馥甄收到南投埔里的巨可頌直呼太狂，把她臉都遮住了。（翻攝自IG）

近來不少販賣巨型可頌的店家都引起網友討論，除了田馥甄吃到的南投埔里知名店家所做的巨可頌，另外包括台北和高雄的五星級飯店，以及在台北赤峰街的早午餐cafe都有吸引網友拍照的巨可頌。

相關新聞：田馥甄「田調」從萬里改到埔里有隱情？傳遭觀光業者不合理要求 公司回應了

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