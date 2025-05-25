台粉應援超狂！防彈j-hope打火機炸裂 預告好消息「全場大喊BTS」

j-hope嗨唱140分鐘，換穿多套服裝，讓粉絲目不轉睛。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團的成員j-hope昨起（24日）在林口體育館連唱兩天，近兩萬張門票完售，他也兩度下台與歌迷近距離互動，ARMY（粉絲名）尖叫聲快掀翻屋頂，他向台粉喊話，「你們讓我今晚超級興奮」，更預告即將迎來好消息，讓全場粉絲興奮大喊「BTS」，場面相當壯觀。

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j-hope表演十分精彩，一共演唱22首歌曲，140分鐘的演出嗨翻全場。昨天光是開場就掀起極大尖叫聲，他以《What if...》、《Pandora's Box》、《Arson》等歌曲為演出揭開序幕，甚至當場拿起打火機，搭配後方螢幕的火光，宛如整個演唱會都陷入火海，十分震撼。在表演《on the street》時，現場噴射許多蝴蝶造型的紙花，大讚台北的大家真的是「great」，接著更要求全場粉絲都站起來，不要再坐下，還稱ARMY實在很HOT，逗得粉絲十分陶醉。

j-hope的演唱會兩天吸引近2萬歌迷共襄盛舉。（Live Nation Taiwan提供）

他在演唱《Mona Lisa》時，還曬出皮帶上的「Mona Lisa」字樣，並比出一個愛心，畢竟位置敏感，讓現場尖叫聲不斷，大家都想歪了。至於演唱會的重頭戲，莫過於超燃的《MIC Drop》，台粉應援超驚人，震耳欲聾的聲音快掀翻屋頂；j-hope在表演《鴉雀》時，不但劈腿還頂跨，氣氛嗨到不行，堪稱全場最高潮。不過有趣的是，j-hope很努力說中文，讚「一樓」fantastic、「二樓」amazing，也一直說「特區」，只是一開始大家都聽得有些霧煞煞，後來才明白原來他是在cue搖滾區的歌迷。

j-hope把整個演唱會染紅，現場氣氛嗨到不行。（Live Nation Taiwan提供）

演出接近尾聲，剛剛都用英文與粉絲對話的j-hope，詢問是否能用韓文發言？偶像說什麼，粉絲當然都說好，表演過了1個多小時，口譯才終於登場。他有感而發，稱真的很久沒來台北了，「上次是2018年了，真的好久好久沒來了，這麼久沒來的地方，我覺得我有一個很大的責任，你們會有多想我們啊！不管是什麼關係，認識這麼久，卻將近8年沒見，一定很想念吧。」

j-hope表示，因為真的太久沒來，所以每一張臉都很仔細的看，嘴甜撩粉，「你們還是很漂亮喔」，表示今天真的非常開心且幸福，聽到口譯老師說「真的很開心」，他也俏皮的學唸中文，還問粉絲：「怎麼樣我說得不錯吧！」

j-hope在演出尾聲十分感性。（Live Nation Taiwan提供）

5月即將結束，j-hope的世巡只剩下4場演出，「真的好神奇喔，我真的很認真準備表演，結果馬上就要結束了」，他表示這是第一次舉行個唱，不知道到最終場時會如何，「我應該會很激動吧，但我不會哭喔，真的感受到時光飛逝。」接著j-hope說道，5月剩不到幾天，「如果我告訴你們有趣的消息…應該很快有好消息跟大家說，嘿嘿！」他話一說完，粉絲就大喊「BTS」，畢竟「BTS」的成員將在6月全數完成兵役，非常值得期待。

j-hope強調，會繼續唱歌跳舞，希望大家能多多給予支持與關注，並向粉絲告白「我愛你們」，如此感性的發言，讓j-hope忍不住直呼，「好像要哭了，怎麼了」。不過話鋒一轉，他笑說今晚要吃什麼美食，表示會吃好吃的美食，以恢復體力的。最後， j-hope以感⼈安可曲《NEURON》為第一天的演出劃下圓滿的句點。

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