徐小可懷孕性慾高漲 「向老公求歡狂遭拒」醫生建議1事

徐小可（左）自曝懷第一胎期間向老公阿Ben尋歡都被拒絕。 （資料照）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星徐小可與老公阿Ben結婚多年，育有兩子一女仍感情甜蜜，她日前登上節目自曝，懷孕期間曾面對荷爾蒙變化帶來的生理渴望，指出自己懷第一胎時，不斷跟老公求歡，卻屢遭拒絕，讓她好難受。

徐小可近日登上節目《小姐不熙娣》分享婚後小祕密。她自爆，懷孕期間雌性激素大增，生理需求隨之而來，經常看到老公走出浴室伴著霧氣，性慾來了，導致心癢癢，阿Ben卻堅定拒絕，「老公說不行就是不行。」

請繼續往下閱讀...

徐小可坦言，懷孕時性慾特別高。（翻攝自YouTube）

對此，徐小可懷上第二胎後，趁著產檢詢問醫生，「醫生就說沒有啦，我們就避前三後二就好，中間都安全，都可以」，得到醫療明確建議後，徐小可高興到不行，回頭看向阿Ben說，「知道了喔！」



相關新聞：曾公開嗆尪「要離開請便」 祈錦鈅閃婚2年爆婚變

徐小可坦言，懷孕期間受賀爾蒙影響，自己不知不覺變得「很像老虎」，一旁的來賓則開玩笑說，老公應該很想逃。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法