13歲愛犬錢錢患胃癌末期 米可白不忍毛孩受苦：很心疼

13歲愛犬錢錢胃癌末期，米可白花時間陪伴照料。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的愛犬「錢錢」罹患胃癌末期，礙於錢錢已13歲，化療、切胃、放射性治療都不適合，只能做安寧照護。她近期趁拍戲空檔照顧毛孩，也因最近戲分變多，陪伴毛孩的時間變少，她謝謝男友「恐龍先生」孫綻的照顧，感慨說：「照顧癌末的孩子，真的不容易。」

13歲愛犬錢錢胃癌末期，米可白花時間陪伴照料。（翻攝自臉書）

米可白在臉書記錄與毛孩「錢錢」的癌末生活，她透露這兩天下雨，錢錢會自動跳到推車裡，硬要出門放風，舉動讓米可白直喊：「這皮小孩～太可愛了。」然而錢錢也會向米可白撒嬌，她說：「半夜錢錢還抓房門要摸摸。」她現在相當珍惜每次與錢錢相處的時間，「不知道還能陪伴你多久，把握每天能跟你相處的時間，帶你散步，帶你走走。」

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錢錢（右）戴氧氣罩吸氧氣。（翻攝自臉書）

米可白5月初歷經錢錢吐血，她不忍說：「看他那麽難受，真的很心疼。」日前和醫生聊到寵物胃癌屬少見的癌症案例，她說：「如果錢錢當了天使，時間允許的話，我願意趕快送去醫院穿刺，讓她去做醫療研究 讓他的離去也有意義。希望他的離去，可以幫助更多胃癌的孩子得到醫治。」她相信錢錢這善良的孩子，一定願意。

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