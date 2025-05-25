趕下曾國城接棒《全民星攻略》？蔡尚樺親曝真相吐心聲

曾國城（左）與蔡尚樺主持《全名星攻略》各拿過益智及實境節目獎及主持人獎。（資料照，東森提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡尚樺常在社群上分享日常，日前她貼出一系列辣照預告要迎來全新挑戰，就有網友猜測與《全民星攻略》有關，更有人直言「把城哥趕下」，對此，蔡尚樺也急忙回應網友澄清。

蔡尚樺回應網友留言。（翻攝自IG）（記者林欣穎攝）

蔡尚樺發文預告有個大計劃即將誕生，「每次有新挑戰都好期待呀，2025下半年，希望一切都是我們喜歡的樣子。」就有網友留言表示：「已經把城哥趕下全民星攻略～成為獨當一面的主持人了嗎？」蔡尚樺隨即表示：「城哥最重要啦」，也有粉絲敲碗：「可以開一個自己主持的節目嘛？」蔡尚華則說這是她的心願。

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蔡尚樺回應網友留言。（翻攝自IG）

蔡尚樺回應網友留言。（翻攝自IG）

事實上，曾國城前陣子陷負面爭議，先因受訪談及黃子佼復出遭炎上，丟了代言又請辭公視《一字千金》主持棒，後又爆出伸鹹豬手疑雲，最近久違公開露面出席活動，受訪時顯得格外小心翼翼，認為自己說的話「容易被扭曲」已造成陰影，見媒體蜂擁而至連連後退直呼：「別再害我！」

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