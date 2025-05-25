鄭容和帶腳傷重返高流！CNBLUE唱一半竟中斷演出

CNBLUE鄭容和數度對粉絲告白。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國人氣樂團CNBLUE昨天（24日）在高雄流行音樂中心舉辦「2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」演唱會，開場連唱《In My Head》、《Where You Are》等三首嗨歌瞬間炒熱氣氛。成員們也用中文打招呼，大喊「今天很熱」，鄭容和還笑說「你們也很熱」，CNBLUE與全場從第一秒嗨到最後一秒。

CNBLUE鼓手姜敏赫滿頭大汗，男人味十足。（和協整合行銷提供）

主場鄭容和在演出中多次用中英文與台下互動，除了開玩笑自稱「我是天才」、「聰明的人」等，還對粉絲大喊：「真的真的我愛你們！」也突然說出「笑死」引發全場爆笑。他提到今年膝蓋動手術，感謝BOICE（粉絲名）們的支持與應援，讓他康復得更快。唱到《LOVE》時，他們注意到有粉絲身體不適，立刻中斷演出關心狀況，待確認無礙後再重新演唱，暖舉讓全場粉絲感受到貼心。

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CNBLUE李正信帥度爆表。（和協整合行銷提供）

3人互動默契十足，李正信告白：「今天明天能在這裡唱讓我覺得很幸福。」姜敏赫則說：「沒想到這麼快就能再來高雄。」鄭容和感性表示：「高雄太棒了，你們的歡呼熱情真的太不敢相信」，同時不忘關心現場「有沒有已經累的人」「有不舒服要說喔」。

CNBLUE2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG」演唱會在高流舉行。（和協整合行銷提供）

安可時全場齊聲大合唱，讓原本準備離場的3人又重返舞台，鄭容和還自彈自唱為高雄歌迷獻上感謝之歌，粉絲更驚喜排字「要保持健康喔」，令他直呼「嚇死我了」。現場也播放粉絲製作的影片，慶祝他們出道15週年，約定「還要下一個15年」。

CNBLUE在高流開唱，嗨翻全場。（和協整合行銷提供）

CNBLUE李正信（左起）、鄭容和、姜敏赫重返高流開唱。（和協整合行銷提供）

CNBLUE 3位成員除了感謝再度邀請他們來開場，也要大家期待接下來的CNBLUE，鄭容和也預告7月會推出個人出道十週年紀念專輯，更與BOICE們約定：「我們一定要在最短的時間內再次見面好嗎？」為這長達半年多巡迴旅行劃下完美句點。

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