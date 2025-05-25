晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王鴻薇遭民眾嗆聲稱「媒體安排製造新聞」 《三立》不忍將提告

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇24日在龍田活動中心宣講反罷免時，遇到1位民眾嗆聲，事後她在社群發文稱，這是罷團派人搭配《三立新聞》製造新聞。對此，《三立新聞》今（25日）發表聲明，表示將提告，並呼籲王鴻薇，公開道歉、停止造謠抹黑。

國民黨立委王鴻薇24日在龍田活動中心宣講反罷免時，遇到民眾嗆聲。（資料照）國民黨立委王鴻薇24日在龍田活動中心宣講反罷免時，遇到民眾嗆聲。（資料照）

《三立新聞》今天發布聲明，針對王鴻薇及國民黨發言人楊智伃聯手惡意栽贓，媒體與罷團串通製造喧聲新聞，《三立新聞》正告，「新聞採訪是媒體天職，要扣人帽子之前請先查證，切勿混淆大眾判斷，《三立新聞》也將提告以正視聽。」

《三立新聞》還原事件，指出昨晚並未處理該則新聞，且攝影記者到場採訪時已接近尾聲，事先不知情場外有嗆聲者就位，反問王鴻薇，「媒體為了幫罷團造勢，安排青鳥故意製造嗆聲」何來之有？

《三立新聞》強調，採訪記者保持第三方紀錄角色，並未介入現場，畫面會說話，可受公評。且政治人物在公開場所進行活動，媒體記者到場進行採訪拍攝不僅是工作，同時也是受憲法保障新聞自由之範疇。

《三立新聞》呼籲，媒體人出身的王鴻薇，公開道歉並停止造謠抹黑，勿因膨脹自己權力，而藐視公民社會知的權利。

《三立新聞》新聞聲明。（翻攝自臉書）《三立新聞》新聞聲明。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中