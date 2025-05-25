王鴻薇遭民眾嗆聲稱「媒體安排製造新聞」 《三立》不忍將提告

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇24日在龍田活動中心宣講反罷免時，遇到1位民眾嗆聲，事後她在社群發文稱，這是罷團派人搭配《三立新聞》製造新聞。對此，《三立新聞》今（25日）發表聲明，表示將提告，並呼籲王鴻薇，公開道歉、停止造謠抹黑。

國民黨立委王鴻薇24日在龍田活動中心宣講反罷免時，遇到民眾嗆聲。（資料照）

《三立新聞》今天發布聲明，針對王鴻薇及國民黨發言人楊智伃聯手惡意栽贓，媒體與罷團串通製造喧聲新聞，《三立新聞》正告，「新聞採訪是媒體天職，要扣人帽子之前請先查證，切勿混淆大眾判斷，《三立新聞》也將提告以正視聽。」

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《三立新聞》還原事件，指出昨晚並未處理該則新聞，且攝影記者到場採訪時已接近尾聲，事先不知情場外有嗆聲者就位，反問王鴻薇，「媒體為了幫罷團造勢，安排青鳥故意製造嗆聲」何來之有？

《三立新聞》強調，採訪記者保持第三方紀錄角色，並未介入現場，畫面會說話，可受公評。且政治人物在公開場所進行活動，媒體記者到場進行採訪拍攝不僅是工作，同時也是受憲法保障新聞自由之範疇。

《三立新聞》呼籲，媒體人出身的王鴻薇，公開道歉並停止造謠抹黑，勿因膨脹自己權力，而藐視公民社會知的權利。

《三立新聞》新聞聲明。（翻攝自臉書）

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