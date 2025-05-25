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娛樂 最新消息

只有周杰倫敢這麼做！出賣江蕙還洩露費玉清行蹤

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙今年7月11日至9月1日期間，將在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦20場演唱會，歌迷對於她的復出都充滿期待，去年12月她曾擔任「周董」周杰倫演唱會嘉賓，算起來也是一種「暖身」，近日周董在節目裡「出賣」江蕙，把當時在大巨蛋彩排互動曝光，再次讓網友看到兩人的好交情。

周杰倫（左）最近在節目裡分享去年江蕙到大巨蛋探班和彩排花絮。（杰威爾提供）周杰倫（左）最近在節目裡分享去年江蕙到大巨蛋探班和彩排花絮。（杰威爾提供）

周董在《周遊記3》節目揭秘台北大巨蛋演唱會籌備幕後花絮，呈現他與天后江蕙合作彩排《煙花易冷》的片段，當時除了請江蕙猜他的歌曲，另外也以「笑了就要合作」的幽默方式套路，拱江蕙當他嘉賓合唱。

在節目周董還曝光另一位引退的前輩「小哥」費玉清行蹤，過去周董曾與費玉清跨世代合唱《千里之外》成為經典，這次周董談到：「我們常聚會嘛，在家裡，二姐還有小哥。」透露費玉清也會到他家聚會。

周董談到江蕙在他家也會哼唱他的歌，另外在彩排現場也考考江蕙，沒想到江蕙只聽一兩個音前奏就能立刻猜出，陸續猜到《星晴》、《菊花台》還有《煙花易冷》等歌曲，真的對周董歌曲相當熟悉。

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