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《玻璃鞋》金賢珠暌違23年來台！骨灰級老粉變夫妻「帶6歲小孩」逼哭她

金賢珠暌違23年再次來台，凍齡美貌驚呆眾人。（記者王文麟攝）金賢珠暌違23年再次來台，凍齡美貌驚呆眾人。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星金賢珠因演出《玻璃鞋》紅遍亞洲，今天（25日）她來台參加公益活動，並前往粉絲應援咖啡廳，一聊就是兩小時，甚至還哭了，原來是有一對「骨灰級老粉夫妻」現身，讓她超級感動。

金賢珠曾經演出韓劇《玻璃鞋》，近年又以《地獄公使》受到矚目，今天她出席記者會，48歲的她保養得宜，不過金賢珠大方看待年齡增長，「人沒辦法抹滅歲月的痕跡，在美的當下，現在也覺得很好。」

金賢珠在應援咖啡廳跟粉絲聊了兩小時，直呼時間過很快。（記者王文麟攝）金賢珠在應援咖啡廳跟粉絲聊了兩小時，直呼時間過很快。（記者王文麟攝）

會有這樣的有感而發，其實是金賢珠的粉絲在應援咖啡廳上，看到粉絲把她歷年的作品全都展示出來，讓她有個非常好的機會追憶。提到粉絲應援咖啡廳，金賢珠在那邊遇到許多粉絲，其中有一對台灣、韓國粉絲是因為她而相識結婚，兩人特地為了這次的見面會來台，還帶著6歲小孩來見金賢珠。

金賢珠超級感動，「每當我有作品的時候，他們就會準備應援或者咖啡車，真的非常感激，我還遇到了台灣粉絲代表，真的很感動。」難得與粉絲面對面，金賢珠度過一段幸福的時光。不過6歲小孩顯然不認識金賢珠，她笑說：「6歲小朋友很彆扭啊，我說『如果不是我的話，你就不會出生了』!」

金賢珠大讚台灣鴛鴦鍋，是個好點子。（記者王文麟攝）金賢珠大讚台灣鴛鴦鍋，是個好點子。（記者王文麟攝）

回憶起23年前來台，金賢珠表示，當時行程很緊湊，只記得一直在上車、下車，「但離開之前，台灣安排了火鍋，真的太驚人、太好吃了，我回韓國之後也常常吃火鍋，這次一下機，我就去吃了鴛鴦鍋。」她稱台灣牛肉非常薄，一涮就可以吃，真的很棒，蔬菜她也很喜歡。

金賢珠應好鄰居協會邀請，來台舉行公益見面會，她表示自己本身就是好鄰居協會的全球大使，希望來台灣把理念傳達給大家。對於等很久的台灣粉絲，金賢珠表示：「如何報答粉絲的愛與關心，非常期待，一直覺得做得不夠好，有點遺憾。」

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