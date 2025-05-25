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河北彩伽現蹤台灣！ 3個月「狂拍29部片」創驚人流量

日本AV女優河北彩伽近日頻繁現身台灣。（翻攝自IG）日本AV女優河北彩伽近日頻繁現身台灣。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優河北彩伽（原名：河北彩花）擁有清純外型及傲人身材，憑藉精湛演技和滿滿的女友感，深受大批粉絲喜愛，被譽為「三上悠亞的接班人」；她近日經常現身台灣，還為此創辦帳號「河北彩伽旅遊手帳」，陸續分享多支旅遊影片，引起關注。

相關新聞：曾瞞未婚夫拍片遭解除婚約 「I級AV女優」宣布引退吐露原因

河北彩伽今年頻繁現身台灣，並在各地旅遊，2月創辦社群帳號「河北彩伽旅遊手帳」，記錄在台旅行的點點滴滴，不僅介紹多個觀光景點，還親自品嘗多項美食。值得一提的是，她的出片頻率非常高，幾乎每兩天就會釋出一部短影音，且每支影片流量都相當穩地，吸引萬人關注，最高甚至達255.8萬觀看數。

河北彩伽的旅遊短影音創造驚人流量。（翻攝自IG）河北彩伽的旅遊短影音創造驚人流量。（翻攝自IG）

「河北彩伽旅遊手帳」在短短3個月內，已拍滿29部短影音。對此，粉專小編24日分享拍片內幕，指出河北彩伽都是利用工作空檔，特地從日本飛來台灣拍攝，坦言經營旅遊頻道不容易。小邊也向粉絲喊話，「因為有你們的支持，她才能一直走下去。

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河北彩伽

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