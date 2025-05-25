胡瓜自豪「超會吹」被封祖師爺！籃籃PK慘輸遭噴滿臉

胡瓜（左）與UNA搭檔吹出9秒47的冠軍成績。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持《綜藝大集合》日前到彰化鹿港的台灣玻璃館，節目因應端午節即將到來，在觀光工廠配合設施以及運用玻璃製品，把台灣在地產業介紹給大家，準備端午特別企劃來讓觀眾看得過癮。

配合端午節氣的「路上龍舟大賽」用椅子競賽考驗團隊默契，過程緊張刺激讓全場看得笑呵呵。這次經典遊戲「白泡泡幼綿綿」再現，用超大玻璃酒杯裝滿麵粉，把乒乓球放在上面，用嘴巴吹氣讓球滾出杯子，速度快的獲勝。

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胡瓜（左）與UNA搭檔吹出9秒47的冠軍成績。（民視提供）

胡瓜與UNA搭檔吹出9秒47的冠軍成績，讓全場嘖嘖稱奇，沒想到「驕傲」的胡瓜還臭屁說UNA慢了，不然會更快，被稱為「白泡泡幼綿綿」的祖師爺，胡瓜更是親自示範一次吹六顆球，沒想到果真神級發揮，以5秒72驚人速度完成，胡瓜突然又拍胸脯喊話，只要突破他紀錄，會給個人獎金3000元讓全場歡呼。

籃籃為了獎金也挑戰遊戲。（民視提供）

籃籃與胡瓜主持《綜藝大集合》擁有好交情。（資料照，民視提供）

一聽到有獎金，連籃籃都急著舉手要挑戰，抓不到技巧的籃籃噴得滿臉麵粉，還是輸給胡瓜，最後出乎意料，居然彰化地方媽媽吹出5秒03的成績打趴天王，讓全場驚呼，地方媽媽立馬拿到胡瓜獎金，也露出拿到現金的快樂笑容。

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