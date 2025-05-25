晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜自豪「超會吹」被封祖師爺！籃籃PK慘輸遭噴滿臉

胡瓜（左）與UNA搭檔吹出9秒47的冠軍成績。（民視提供）胡瓜（左）與UNA搭檔吹出9秒47的冠軍成績。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持《綜藝大集合》日前到彰化鹿港的台灣玻璃館，節目因應端午節即將到來，在觀光工廠配合設施以及運用玻璃製品，把台灣在地產業介紹給大家，準備端午特別企劃來讓觀眾看得過癮。

配合端午節氣的「路上龍舟大賽」用椅子競賽考驗團隊默契，過程緊張刺激讓全場看得笑呵呵。這次經典遊戲「白泡泡幼綿綿」再現，用超大玻璃酒杯裝滿麵粉，把乒乓球放在上面，用嘴巴吹氣讓球滾出杯子，速度快的獲勝。

胡瓜（左）與UNA搭檔吹出9秒47的冠軍成績。（民視提供）胡瓜（左）與UNA搭檔吹出9秒47的冠軍成績。（民視提供）

胡瓜與UNA搭檔吹出9秒47的冠軍成績，讓全場嘖嘖稱奇，沒想到「驕傲」的胡瓜還臭屁說UNA慢了，不然會更快，被稱為「白泡泡幼綿綿」的祖師爺，胡瓜更是親自示範一次吹六顆球，沒想到果真神級發揮，以5秒72驚人速度完成，胡瓜突然又拍胸脯喊話，只要突破他紀錄，會給個人獎金3000元讓全場歡呼。

籃籃為了獎金也挑戰遊戲。（民視提供）籃籃為了獎金也挑戰遊戲。（民視提供）

籃籃與胡瓜主持《綜藝大集合》擁有好交情。（資料照，民視提供）籃籃與胡瓜主持《綜藝大集合》擁有好交情。（資料照，民視提供）

一聽到有獎金，連籃籃都急著舉手要挑戰，抓不到技巧的籃籃噴得滿臉麵粉，還是輸給胡瓜，最後出乎意料，居然彰化地方媽媽吹出5秒03的成績打趴天王，讓全場驚呼，地方媽媽立馬拿到胡瓜獎金，也露出拿到現金的快樂笑容。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中