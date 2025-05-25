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娛樂 最新消息

廉世彬雨天「穿透視服應援」 昔抱病暫停行程曝最新近況

廉世彬（左）、禹洙漢穿著雨衣熱情應援。（樂天桃猿提供）廉世彬（左）、禹洙漢穿著雨衣熱情應援。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩昨（24）日主題日「永續趴」換下日常隊服，改穿自備的繽紛私服登場，雖然當天氣溫轉涼、細雨綿綿，女孩們的熱情卻絲毫不減。而剛抵台不久的韓籍女孩廉世彬與禹洙漢，因未備妥符合dress code的上衣，幸好熊霓當場伸出援手，上演一場趣味十足的「私服救援記」。

熊霓笑說：「剛好我帶了三件，一件給阿彬、一件給洙漢，全部衣服都借出去了！」她此次準備的是「小可愛」風格的上衣，自己穿上亮眼的黃色櫻桃款，坦言這套並非日常穿搭選項，「平常穿會太引人注意啦，我平常私服都是以舒適為主。」

熊霓出借私服給韓籍成員。（樂天桃猿提供）熊霓出借私服給韓籍成員。（樂天桃猿提供）

昨日因雨賽程延宕，女孩們自下午兩點集合，等到接近傍晚五點才迎來開打信號，中間比賽一度暫停，晚間九點才得以恢復比賽。熊霓笑稱，這是她跳應援五年來「最漫長的一次等待」，但即便如此，女孩們依然穿上雨衣敬業登場，「粉絲都說很可惜，因為我們穿著雨衣跳」，但其實雨衣有點透視，也是別有一番風味。

廉世彬向粉絲報平安。（樂天桃猿提供）廉世彬向粉絲報平安。（樂天桃猿提供）

對於贏球，廉世彬興奮地說：「贏了真的很好！希望不要下雨，比賽可以順利進行。」談到穿上熊霓借來的綠色洋裝，她開心表示：「我第二喜歡的顏色就是綠色，所以我真的很喜歡這件衣服！今天本來覺得自己很漂亮，可惜下雨穿了雨衣，沒辦法好好炫耀。」

雖然前陣子因身體不適曾暫停韓國行程，廉世彬昨也在現場以活力滿滿的狀態報平安：「我本來就是不太會感冒的健壯體質，大家不用擔心，我會一直帶著開朗的樣子在球場上跟大家見面！」她還笑說，球場美食真的太誘惑，「今天吃了披薩、雞排，中場還加碼炸薯條。真的擔心會長胖，但太好吃了哈哈！」

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