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吳宗憲突放話「發掘下一個周杰倫」！開選秀企劃曝新目標

吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵三人共同主持《綜藝大熱門》。（好看娛樂提供）吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵三人共同主持《綜藝大熱門》。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》，全新單元《大勢新人王》日前正式開跑，為新世代熱愛歌唱的年輕人打造一個實現夢想的舞台，吳宗憲興奮表示：「這個單元，我們要發掘下一個周杰倫與蔡依林！我們希望打造一個兼具娛樂性與音樂專業的平台，呈現的不只是選手的表演，更是他們一步一腳印的努力與成長。」

此次選秀集結20位風格多元、實力堅強的新生代選手，透過一次次實戰舞台，爭奪「大勢新人王」稱號。節目邀請三位重量級製作人：米奇林、陳建瑋與剃刀蔣擔任評審陣容。

首集播出即話題不斷，剃刀蔣直言不諱指出選手情感釋放的瓶頸：「我覺得你很努力，但聽起來有種ㄍㄧㄥ的感覺。」陳建瑋則以誠懇提醒給出建議：「你站上舞台讓人想認識你，但這麼仙的歌有點距離感，要更貼近觀眾的心。」

慈慈酷似西洋天后Adele的嗓音與外型受到矚目。（好看娛樂提供）慈慈酷似西洋天后Adele的嗓音與外型受到矚目。（好看娛樂提供）

其中，表現最為亮眼的是來自夜市擺攤、曾在試麥時被發掘的鐵肺女聲「慈慈」，她以酷似西洋天后Adele的嗓音與外型，在演唱Adele經典歌曲時震撼全場，獲得滿堂喝采。雖然在表演中吳宗憲注意到她的雙腳不斷顫抖，她卻笑著自嘲：「因為站在台子上真的很軟，很怕掉下去啦」，米奇林則大力肯定選手的表現：「像在看演唱會一樣，氣場全開！」

另一位備受關注的選手黃麟堯，因其獨特嗓音與創作能力獲得評審陳建瑋點評：「你的聲音很倔強，只適合唱自己創作的歌，因為別人的歌你唱不了，一定要持續創作。」但也不忘提醒他：「今天是歌唱比賽，評分標準就比較嚴格。」

面對評審的率直評論，主持群也不忘安慰與激勵。Lulu笑說：「建瑋老師的評論就是期待再相會，安排二度就業的意思。」吳宗憲則正面鼓勵所有選手：「永遠不要說 No，更不要說 Never！只要持續努力，機會一定會來！」

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