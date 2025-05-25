恭喜！56歲李翊君畢業取得世新碩士 獲頒「傑出表現獎」

李翊君參加世新大學畢業典禮，獲頒傑出表現獎。（李翊君提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕56歲的傳唱天后李翊君昨天以碩專生身分回到世新大學，參加113學年度畢業典禮。她感謝學姐的推薦與鼓勵，讓她離開校園40年後，仍能回到校園中，就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩專班，開心表示：「在世新取得碩士學位，是完成童年夢想的重要里程碑。」

提及在世新就讀的學習歷程，李翊君笑著分享，自己在就讀碩專班的過程中，學到最重要的就是「毅力」。

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李翊君坦言，因為離開校園已久，在碩專班中也不會有人強硬幫忙安排讀書的規劃，需要有一定的耐力與毅力才能堅持下去。

李翊君參加畢業典禮，心情難掩喜悅。（李翊君提供）

在面對職場的高壓後，回到教室間單純的上課，吸收新的知識與能量，反而是一種心靈上的放鬆示，儘管職場與上課的時間偶有衝突，她仍然積極吸收每一堂課給她的養分，也感激一路上師長的教導與同學間的相互扶持。

對於在畢業典禮榮獲「傑出表現獎」，李翊君直呼很不好意思，班上有許多同學的表現也相當優異，更值得獲得這份榮耀。但她也感到萬分榮幸，感謝學校認可她的努力，視這份榮耀為極大的鼓勵。

李翊君認為，學習永遠不嫌晚，持續進修不僅提升知識能力，也豐富了人生經驗，也感謝世新大學的師長對她的栽培與鼓勵，讓她在工作忙碌之餘，仍能精進自我。

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