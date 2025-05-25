晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

永野芽郁爆腳踏兩條船！金武俊生日首發聲：不要說謊了

金武俊（左）、永野芽郁皆有演出《新聞主播》。（翻攝自X）金武俊（左）、永野芽郁皆有演出《新聞主播》。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕永野芽郁不但被爆出與人夫田中圭有一腿，更傳出還劈腿韓星金武俊，金武俊暌違3個月，昨天（24日）在IG發文寫著「不要說謊」，實在是耐人尋味。

金武俊在IG上寫著不要說謊，耐人尋味。（翻攝自IG）金武俊在IG上寫著不要說謊，耐人尋味。（翻攝自IG）

金武俊因演出《黑色止血鉗2》在日本獲得不少關注，這次她與永野芽郁一同演出日劇《新聞主播》，劇還沒播完，緋聞先出來。傳出永野芽郁腳踏兩條船，一個是人夫田中圭，另一個過從甚密的就是金武俊，不過三方經紀公司皆發聲否認戀情。自此次感情風波曝光之後，金武俊自5月4日之後，在《新聞主播》的戲分遽減，讓不少人為他感到惋惜。

昨天是金武俊27歲生日，他在IG上的發文也引發日本網友討論，這是他爆出感情風波後首次發文，他寫著「不要說謊，已經過了一半了，武俊生日快樂啊」，這裡的過了一半被網友推測，很可能是《新聞主播》已經進入尾聲。而針對「不要說謊」，日本網友紛紛表示，「意味深長呢」、「趕快公開真相吧」、「你還好嗎，會一直支持你」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中