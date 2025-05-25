永野芽郁爆腳踏兩條船！金武俊生日首發聲：不要說謊了

金武俊（左）、永野芽郁皆有演出《新聞主播》。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕永野芽郁不但被爆出與人夫田中圭有一腿，更傳出還劈腿韓星金武俊，金武俊暌違3個月，昨天（24日）在IG發文寫著「不要說謊」，實在是耐人尋味。

金武俊在IG上寫著不要說謊，耐人尋味。（翻攝自IG）

金武俊因演出《黑色止血鉗2》在日本獲得不少關注，這次她與永野芽郁一同演出日劇《新聞主播》，劇還沒播完，緋聞先出來。傳出永野芽郁腳踏兩條船，一個是人夫田中圭，另一個過從甚密的就是金武俊，不過三方經紀公司皆發聲否認戀情。自此次感情風波曝光之後，金武俊自5月4日之後，在《新聞主播》的戲分遽減，讓不少人為他感到惋惜。

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昨天是金武俊27歲生日，他在IG上的發文也引發日本網友討論，這是他爆出感情風波後首次發文，他寫著「不要說謊，已經過了一半了，武俊生日快樂啊」，這裡的過了一半被網友推測，很可能是《新聞主播》已經進入尾聲。而針對「不要說謊」，日本網友紛紛表示，「意味深長呢」、「趕快公開真相吧」、「你還好嗎，會一直支持你」。

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