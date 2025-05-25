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娛樂 最新消息

啦啦隊女神拍豎屏劇「太胸猛」 性感睡衣Hold不住

陳波波在《2：22》展露姣好身材。（17LIVE提供）陳波波在《2：22》展露姣好身材。（17LIVE提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕人氣啦啦隊女神陳波波，是中信兄弟啦啦隊成員，她以甜美與健康性感形象深受喜愛，近來首次跨足豎屏劇演出，在17LIVE《2：22》飾演氣場強烈的表姐，情緒張力十足。

導演楊惠閔讚陳波波情緒爆發力驚人，表現超出預期，拍攝時常常需要穿性感睡衣狂奔，因為「身材太好」多次拍到胸罩而因此重來。陳波波感謝導演的專業與耐心，讓她作為新手很有安全感。

新銳導演楊惠閔（左）執導《2：22》，找來直播主衣喬Aki擔任女主角。（17LIVE提供）新銳導演楊惠閔（左）執導《2：22》，找來直播主衣喬Aki擔任女主角。（17LIVE提供）

衣喬Aki劇中飾演遭遇靈異事件的女子，需頻繁切換驚慌、恐懼與自我懷疑。導演稱讚她反應敏銳、情緒穩定，是潛力新星；衣喬則稱導演思維快速，遇事能迅速解決，合作愉快。

衣喬Aki在《2：22》有不少性感造型。（17LIVE提供）衣喬Aki在《2：22》有不少性感造型。（17LIVE提供）

除了陳波波與衣喬外，17LIVE直播主泱泱Debby、阿鈞AGin、采ㄦAnna、温千仱、小凱蒂Kiki等，都是首次挑戰驚悚演技。泱泱Debby飾神秘房東太太，角色挑戰聲線與氣場，感謝導演給予耐心指導。阿鈞AGin首次演戲，扮類鬼角色，笑稱大學時學過扮鬼技能派上用場。采ㄦAnna覺得演戲有趣，體驗不同人生，認識新朋友。

陳波波（左）、衣喬Aki主演《2：22》。（17LIVE提供）陳波波（左）、衣喬Aki主演《2：22》。（17LIVE提供）

阿鈞AGin（左起）、小凱蒂Kiki、溫千仱、采ㄦAnna參與《2：22》演出。（17LIVE提供）阿鈞AGin（左起）、小凱蒂Kiki、溫千仱、采ㄦAnna參與《2：22》演出。（17LIVE提供）

温千仱曾是選美小姐，現以演出節目與戲劇為主，這次挑戰節奏快的角色，考驗反應力。小凱蒂Kiki首次拍戲，緊張又興奮，在導演引導下順利完成。所有主播們都表示演戲難度高，但過程刺激有趣，希望再接再厲還有機會演出。

泱泱Debby在《2：22》飾神秘房東太太，挑戰聲線與氣場。（17LIVE提供）泱泱Debby在《2：22》飾神秘房東太太，挑戰聲線與氣場。（17LIVE提供）

驚悚豎屏劇《2：22》劇情講述衣喬逃離恐怖情人，搬入新居卻遭遇詭異鄰居，生活陷入恐懼。導演結合「日常不安」與「女性視角」，以豎屏視角營造壓迫感。拍攝地點位於台北一棟荒廢醫院，陰森籠罩，化妝師開拍前連夜夢見「千萬別坐木製的椅子」，夢境竟然與片場一模一樣，宛如預知未來，開機當天在現場看見椅子出現，嚇得她連忙避開。而剪接師曾祈惟在深夜剪輯時檔案頻當機，唯有白天可以順利工作，各種巧合巧各都讓人背脊發涼。

衣喬Aki在《2：22》擔任女主角，感謝導演在拍攝時的鼓勵與指導。（17LIVE提供）衣喬Aki在《2：22》擔任女主角，感謝導演在拍攝時的鼓勵與指導。（17LIVE提供）

驚悚豎屏劇《2：22》正式海報。（17LIVE提供）驚悚豎屏劇《2：22》正式海報。（17LIVE提供）

《2：22》由「我在娛樂」負責人陳慶宇擔任監製，導演楊惠閔執導，她畢業於中山大學劇場藝術系，從演員身份跨導演再到編劇，擅長融合奇幻與寫實，風格強烈鮮明，她首次挑戰豎屏劇，未來更推出日語版進軍日本，她說：「把橫向世界旋轉90度，連做夢都在練習畫面轉成直的。」而靈感都源自於她超愛鬼片，「終於能拍出腦海中的恐懼。」17LIVE表示：「我們不僅追求觀看數字，更致力打造多元舞台，與各類創作團隊合作，創造跨平台價值。」即日起豎屏劇《2：22》都可以在17瞇劇官方instagram、Facebook、 Tiktok、Youtube以及17app免費完整的觀賞。

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