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中國歌手被抓包假唱！台下狂喊退票 昔裝俄國人遭央視痛批

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅歌手「那藝娜」翟革英在抖音擁有52萬粉絲，曾出過多首洗腦神曲，其中《愛如火爆紅傳遍大街小巷；她23日在杭州舉辦個人演唱會，卻被歌迷抓包假唱，直接在現場高喊「退票」，引起熱議，就連她的黑歷史也被翻出。

那藝娜曾裝扮俄羅斯人直播被央視點名批評。（翻攝自微博）那藝娜曾裝扮俄羅斯人直播被央視點名批評。（翻攝自微博）

那藝娜23日晚間在中國杭州舉辦個人演唱會，其中，她翻唱歌曲《蘋果香》時，傳出來的竟是「童聲」，現場被抓包對嘴假唱，台下歌迷立刻高喊「退票」，然而，她不但沒有感到尷尬，反而將責任推給工作人員，聲稱這是「互動的一環」，事後她還在粉絲群組解釋，這只是玩梗。

那藝娜假唱一事曝光後，立刻衝上微博熱搜，儘管她稱此舉是在玩梗，仍遭到輿論撻伐，有網友認為，正經的歌手若是假唱，恐會自斷職業生涯，那藝娜卻因此獲得關注，如此一來，可能會掀起模仿熱潮，希望中國政府介入。

事實上，那藝娜的爭議不只一樁。她過去在「烏俄戰爭」開打時，利用濾鏡喬裝俄羅斯人，以「俄羅斯娜娜」之名開直播，吸引中國人抖內，然而，她口中的俄語被發現是自己亂編，身分也被抓包是假冒的。事後，抖音官方將其帳號無限期封鎖，中國官媒央視也點名批評，等風波過去之後，她才以「那藝娜」身分出道。

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