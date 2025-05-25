重拾對工作熱情 甜美主播李昕芸不藏私秀秘訣

外型亮眼的李昕芸有「甜美主播」封號。（翻攝自李昕芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立財經台主播李昕芸外型亮眼，專業播報受封「甜美主播」，頂著英國杜倫大學企管碩士、輔仁大學經濟系高學歷，入行多年當然也經歷職業倦怠，但她都能一一克服。

李昕芸這幾年發現周遭很多人對工作都失去了熱情，坦白講，她也曾發生過對工作生無可戀的情形，但她畢竟是甜美有智慧的高材生，早就握有對工作重拾熱情的秘訣，讓自己重新愛上工作，甚至覺得沒有工作不行，真假？甜蜜主播真的這樣神？

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她最近靠花藝課減壓。（翻攝自李昕芸臉書）

現在，甜美主播不藏私把個人秘訣透過臉書公開分享，李昕芸一派輕鬆說：「秘訣就是～下班後抽離，簡單來講上班全心投入，但下班時間到了就要努力找回自己的靈魂，去做自己喜歡的事，去學才藝、去運動、去耍廢，總之用下班後的快樂平衡上班時的辛勞。」

透過發文，她也不害羞曬出花藝成品。（翻攝自李昕芸臉書）

李昕芸描述就像橡皮筋繃久了會彈性疲乏，「要時而收緊，時而放鬆，才能長長久久」，至於本來就是工作狂的人，她笑說：「不需要啦！」

透過發文，李昕芸曬出最近體驗花藝課開心說：「體驗當下真的心無雜念，全心全意只在想我要怎麼弄比較美，雖然最後成品不怎麼樣，卻是很療癒的一天。」

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