打破坎城「一片不二獎」慣例！巴西導演傻眼了：還以為是重播

《秘密特工》一片獲兩獎，巴西導演克雷伯曼東沙費侯當場與華格納莫拉視訊。（歐新社）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕巴西電影《秘密特工》（The Secret Agent，暫譯）一舉榮獲第78屆坎城影展最佳導演、最佳男演員雙料大獎，打破「一片不二獎」慣例。

導演克雷伯曼東沙費侯（Kleber Mendonca Filho）在代替男主角華格納莫拉（Wagner Moura）獲頒最佳男演員獎後，於後台暢飲香檳慶祝，當他再度看到自己名字時，還以為是重播畫面，定睛一看才發現自己奪得最佳導演，他希望讓更多人看到這部電影。

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男主角莫拉則在頒獎典禮記者會上表示，《秘密特工》是部蘊含豐富巴西文化的電影，並在得獎後開心直呼「是我人生最榮耀的一天」。《秘密特工》一口氣勇奪坎城影展最佳導演、最佳男演員、國際影評人費比西獎、AFCAE藝術電影獎等4項大獎，是今年坎城大贏家之一。

《秘密特工》故事發生在1977年的巴西，一截斷腿被發現在一隻鯊魚嘴裡，失去妻子的馬切洛（華格納莫拉飾）是名科研學者，為了躲避獨裁政府而展開逃亡，決心帶著兒子離開巴西。與此同時，巴西城市雷西夫正舉辦狂歡嘉年華，隨著馬切洛的到來，一場諜對諜的陰謀才正要展開，而那隻鯊魚嘴裡的斷腿，也為馬切洛帶來更多謎團…。《秘密特工》全片以驚心動魄、怪誕詭譎的氛圍，探討政治壓迫、國家監視、記憶和身份等議題，更直面巴西經歷軍事獨裁的國家創傷。

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