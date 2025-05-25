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挪威導演奪坎城評審團大獎！與電影劇情一樣高喊「命中註定」

挪威導演尤沃金提爾作品《情感的價值》勇奪坎城影展評審團大獎。（歐新社）挪威導演尤沃金提爾作品《情感的價值》勇奪坎城影展評審團大獎。（歐新社）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第78屆坎城影展在台灣時間今天（25日）凌晨揭曉，挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）最新作品《情感的價值》（Sentimental Value，暫譯）勇奪坎城影展評審團大獎，直呼就像是命中註定。

《世界上最爛的人》的導演尤沃金提爾以新作《情感的價值》入選坎城主競賽，在首映後創下本屆坎城影展最長的19分鐘掌聲，並收穫「爛番茄影評網」（Rottne Tomatoes）100%好評。該片描述名導父親與演員女兒因為一部拍攝中的電影，必須面對兩人既熟悉又陌生的情感關係。

尤沃金提爾在頒獎典禮記者會表示，榮獲評審團大獎就像「命中註定」，原來電影中有一處刪減片段，就是電影中的導演父親一角曾榮獲坎城影展評審團大獎，提爾幽默表示「或許我們會把這段加回來」，令現場記者會心一笑。

《情感的價值》劇情描述女演員諾拉（蕾娜特萊茵斯薇Renate Reinsve飾）出生於電影世家，父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉Stellan Skarsgard飾）是位準備復出的知名導演，正在編寫一部家庭自傳電影，卻遭到諾拉拒絕演出，古斯塔夫轉而選擇好萊塢女星坎普（艾兒芬妮Elle Fanning飾）加入劇組，而諾拉也即將面對與父親之間破裂的複雜關係…。

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