伊朗導演遭禁拍電影20年！賈法潘納希「偷偷拍片」竟奪坎城金棕櫚

本屆坎城影展金棕櫚獎頒給了伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）的電影《這只是一場意外》（It Was Just an Accident）。（歐新社）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第78屆坎城影展金棕櫚獎得主頒給了伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）的電影《這只是一場意外》（It Was Just an Accident），他也集滿歐洲三大影展的最高榮譽，堪稱伊朗史上最偉大的導演之一。不過他已經超過20年未能親自出席影展，因為他被伊朗當局下令禁止拍電影。

伊朗導演賈法潘納希在2000年以《生命的圓圈》（The Circle）獲得威尼斯金獅獎，2015年則以《計程人生》奪下柏林金熊獎，此次以《這只是一場意外》獲頒坎城金棕櫚，集滿歐洲三大影展大獎。他表示：「現在最重要的是我們國家，以及國家的自由，讓我們團結起來，沒有人應該告訴我們該穿什麼衣服，我們該做什麼或者不該做什麼！」

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綜合路透社、CNN及BBC報導，64歲的賈法潘納希最後一次親自出席影展是在2003年，2010年原本他將前往坎城擔任評審，不過當年他因批評政府遭判處6年有期徒刑，並被禁止拍電影20年，無法前往法國。當年坎城還為他留下一張空椅子，傳奇女星茱麗葉畢諾許高舉他的名牌致意，15年之後，茱麗葉畢諾許與凱特布蘭琪將金棕櫚獎親自交到賈法潘納希手上，別具意義。

茱麗葉畢諾許、凱特布蘭琪頒獎給伊朗導演賈法潘納希。（歐新社）

賈法潘納希是知名的異議導演，多次與伊朗當局對著幹，最近一次入獄是在2022年至2023年，因為他抗議當局逮捕了兩位批評政府的電影人，導致自己也深陷身陷囹圄。這一次的《這只是一場意外》據說來自他本人坐牢時的經歷，且是偷偷拍攝。

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