伊朗導演遭禁拍電影20年！賈法潘納希「偷偷拍片」竟奪坎城金棕櫚

本屆坎城影展金棕櫚獎頒給了伊朗導演賈法潘納希(Jafar Panahi)的電影《這只是一場意外》(It Was Just an Accident)。(歐新社)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕第78屆坎城影展金棕櫚獎得主頒給了伊朗導演賈法潘納希(Jafar Panahi)的電影《這只是一場意外》(It Was Just an Accident),他也集滿歐洲三大影展的最高榮譽,堪稱伊朗史上最偉大的導演之一。不過他已經超過20年未能親自出席影展,因為他被伊朗當局下令禁止拍電影。

伊朗導演賈法潘納希在2000年以《生命的圓圈》(The Circle)獲得威尼斯金獅獎,2015年則以《計程人生》奪下柏林金熊獎,此次以《這只是一場意外》獲頒坎城金棕櫚,集滿歐洲三大影展大獎。他表示:「現在最重要的是我們國家,以及國家的自由,讓我們團結起來,沒有人應該告訴我們該穿什麼衣服,我們該做什麼或者不該做什麼!」

綜合路透社、CNN及BBC報導,64歲的賈法潘納希最後一次親自出席影展是在2003年,2010年原本他將前往坎城擔任評審,不過當年他因批評政府遭判處6年有期徒刑,並被禁止拍電影20年,無法前往法國。當年坎城還為他留下一張空椅子,傳奇女星茱麗葉畢諾許高舉他的名牌致意,15年之後,茱麗葉畢諾許與凱特布蘭琪將金棕櫚獎親自交到賈法潘納希手上,別具意義。

茱麗葉畢諾許、凱特布蘭琪頒獎給伊朗導演賈法潘納希。(歐新社)

賈法潘納希是知名的異議導演,多次與伊朗當局對著幹,最近一次入獄是在2022年至2023年,因為他抗議當局逮捕了兩位批評政府的電影人,導致自己也深陷身陷囹圄。這一次的《這只是一場意外》據說來自他本人坐牢時的經歷,且是偷偷拍攝。

