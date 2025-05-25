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娛樂 最新消息

曾公開嗆尪「要離開請便」 祈錦鈅閃婚2年爆婚變

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星祈錦鈅2023年5月和圈外男友結婚，同年底於加拿大迎來女兒，沒想到看似恩愛的背後，感情悄悄生變，今（25日）更遭爆料婚變，夫妻倆早已著手辦理離婚手續。

女星祈錦鈅與圈外男友爆婚變。（翻攝自IG）女星祈錦鈅與圈外男友爆婚變。（翻攝自IG）

祈錦鈅去年1月在社群發文指出，老公和女性友人抱怨時，對方竟脫口說出「這女的不適合你」、「你好可惜哦跟這樣的人結婚了」、「她想靠小孩綁住你」等言論，讓祈錦鈅火大回嗆，「干妳屁事」，認為清官難斷家務事，甚至放話老公，要離開隨時請便」，引起外界揣測感情生變。

相關新聞：祈錦鈅結婚不到一年...就被「女性友人」介入 放話老公：要離開請便

祈錦鈅去年3月透露，婚後發現老公宛如神木，不會主動帶她出門，加上不洗碗、亂丟東西，生活習慣讓她難以適應，其中最讓她崩潰的是，她早在懷孕時就提醒，要將胎盤留下做成胎盤素，沒想到老公始終沒去繳費，胎盤早早就被丟掉，她當場氣哭並抱著棉被尖叫，痛罵對方2個小時，當時一度產生悔婚念頭。

相關新聞：祈錦鈅崩潰愛女胎盤被丟！「怒飆尪2小時」動念悔婚

不過，祈錦鈅冷靜轉念一想，發現老公其實付出很多，不僅個性溫柔孝順，當時在英文不通的情況下， 陪她一起在加拿大生產，每不爽對方時，總會想「至少他是個好人吧，至少他是個善良的好孩子。」

豈料，有知情人士近日向《鏡週刊》透露，祈錦鈅與老公的感情確實出問題，且夫妻倆在生活中已沒有互動，正低調辦理離婚手續；祈錦鈅的社群也悄悄移除與老公有關的部分貼文，似乎暗示兩人的婚姻已進入倒數階段。

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