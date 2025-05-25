晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

垃圾影后放棄移居英國 看淡生死曾計劃買墓地

香港女星馮素波今年80歲。（香港星島日報）香港女星馮素波今年80歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕出身演藝世家的香港女星馮素波今年80歲，去年5月以短片《垃圾》在法國坎城影展奪下最佳女主角，日前替YouTube頻道「MCM專業收納服務」擔任嘉賓，自稱「垃圾影后」的馮素波透露現在的她豁達面對生死，原來她曾想過在美國舊金山買墓地，不過因為兒子的一段話打消念頭。

節目上，馮素波表示曾與兒子談過身後事，當時她有意在舊金山買墓地，兒子竟然告訴她：「媽媽，我不會因為要拜妳而去美國，我是想將妳放在我身邊，妳不用擔心，我到海角天涯也會帶妳去。」

馮素波主演短片《垃圾》去年5月在法國坎城影展奪下最佳女主角。（香港星島日報）馮素波主演短片《垃圾》去年5月在法國坎城影展奪下最佳女主角。（香港星島日報）

港媒報導，馮素波離婚後獨自照顧兒子David，雖然兒子與妻子已移居英國，但沒有影響母子關係，去年馮素波過生日，兒子和媳婦都專程自英返港替馮素波祝壽，馮素波當時開心透露兒子送大禮物給她。

馮素波縱橫香港娛樂圈逾半世紀，經歷過不少人事物，港媒報導，她曾2度被指只能活到73歲，2021年發現大腸有腫瘤，改變了馮素波人生觀，生活也有了大轉變，馮素波說：「我曾經說過人生不要有遺憾，所以凡是朋友邀約我都好，都一定去。」堅信生離死別是人生必經之路，要學習接受。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中