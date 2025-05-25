垃圾影后放棄移居英國 看淡生死曾計劃買墓地

香港女星馮素波今年80歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕出身演藝世家的香港女星馮素波今年80歲，去年5月以短片《垃圾》在法國坎城影展奪下最佳女主角，日前替YouTube頻道「MCM專業收納服務」擔任嘉賓，自稱「垃圾影后」的馮素波透露現在的她豁達面對生死，原來她曾想過在美國舊金山買墓地，不過因為兒子的一段話打消念頭。

節目上，馮素波表示曾與兒子談過身後事，當時她有意在舊金山買墓地，兒子竟然告訴她：「媽媽，我不會因為要拜妳而去美國，我是想將妳放在我身邊，妳不用擔心，我到海角天涯也會帶妳去。」

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馮素波主演短片《垃圾》去年5月在法國坎城影展奪下最佳女主角。（香港星島日報）

港媒報導，馮素波離婚後獨自照顧兒子David，雖然兒子與妻子已移居英國，但沒有影響母子關係，去年馮素波過生日，兒子和媳婦都專程自英返港替馮素波祝壽，馮素波當時開心透露兒子送大禮物給她。

馮素波縱橫香港娛樂圈逾半世紀，經歷過不少人事物，港媒報導，她曾2度被指只能活到73歲，2021年發現大腸有腫瘤，改變了馮素波人生觀，生活也有了大轉變，馮素波說：「我曾經說過人生不要有遺憾，所以凡是朋友邀約我都好，都一定去。」堅信生離死別是人生必經之路，要學習接受。

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