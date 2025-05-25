帶頭守護墾丁 小嫻：海洋會記得我們的溫柔

小嫻昨天和熱心民眾清除了4公斤的海底垃圾。（翻攝自小嫻臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕海洋委員會海洋保育署24日在屏東縣恆春鎮舉辦「潛水淨海、友善珊瑚」淨海行動，號召116位熱心民眾、海洋保育大使小嫻及相關機關單位共同投入，於指定海域進行海洋廢棄物清理作業及友善珊瑚之永續生態潛水活動，最終成功清除近4公斤的海廢，完成海洋保育網iOcean回報淨海及海洋生物目擊共30筆，實踐教育與守護行動。

小嫻隨即在臉書發文感動表示，這是她人生中很特別的一天，到恆春出水口參加「潛水淨海x友善珊瑚」體驗活動，和一群熱血夥伴們一起潛入海裡，大家一起來潛水撿垃圾，她說：「在那片蔚藍中，我們發現了塑膠袋、玻璃瓶、釣魚線，甚至還有一整片漁網，這些本該待在垃圾桶裡的東西，卻成了海洋的傷痕。」

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昨天，小嫻和熱心民眾清除了4公斤的海底垃圾，她說：「每1公斤背後，都是潛水員在水底努力的痕跡，也有許多第一次潛水的朋友勇敢參與，真的很感動！謝謝每一位志工、教練、保育夥伴的付出，還有海洋保育署一直推動這些行動。」

小嫻最後表示，守護海洋不需要很偉大的舉動，「只要你願意開始改變從少用塑膠、做好回收，到今天這樣潛下去、撿起來，就很棒了，海洋會記得我們的溫柔。」

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