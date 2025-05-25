1家4口吃美食只花720元 曾雅蘭：生在台灣真幸福

侯昌明夫婦開心帶著一對兒女到台北街頭吃平價美食。（翻攝自曾雅蘭臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕銀色夫妻檔侯昌明與曾雅蘭育有一對兒女，女兒侯塞蕾2023年成功考進時尚名校美國紐約FIT（Fashion Institute of Technology），曾雅蘭日前分享21歲女兒比基尼辣照，絕美身材引起網友叫好。

曾雅蘭24日感動在臉書發文說：「我們生在台灣真幸福。」透露侯塞蕾日前買了一個可麗露吃完了喊不夠還想吃，她說那怎麼不買2個，女兒心疼表示：「一個90元，好貴！捨不得買2個，止個癮就好。」

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曾雅蘭好厲害，自己在家做甜點。（翻攝自曾雅蘭臉書）

昨天外面下著雨，曾雅蘭立刻在家自己做，侯塞蕾開心直喊：「我們有可麗露自由了！外脆內Q超好吃，晚上開車又去吃鐵板牛排，幸運的找到車位幸運的雨也停了。」曾雅蘭也分享吃古早味鐵板牛排超級好吃，一家4口只花了720元。

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女兒侯塞蕾說，一份牛排180換算成美金6元，「6美金在紐約連一杯中杯的手搖飲都買不到，頂多只能買一個包乳酪的貝果」，聽完女兒這樣說，曾雅蘭感動直言：「在台灣能吃牛排而且超好吃的，我們生在台灣真幸福。」

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