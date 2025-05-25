張雅琴赴紐約2周 已平安返國最大挑戰：站上體重機

張雅琴結束遠赴紐約2周假日，24日清晨已平安返國。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕年代新聞台《年代晚報》「女戰神」當家主播張雅琴遠赴美國紐約2周，出席女兒珍妮佛在哥倫比亞大學國際關係研究所畢業典禮兼旅遊，24日清晨平安返抵國門，她說回到台灣最大挑戰：「站上體重機。」

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張雅琴回想在紐約最後一天，喝了「whole food」（全食物，自然形態食物，盡可能保留食物原貌，也就是未加工或少量加工的食物，強調天然、完整、多樣化，並且避免過多添加物）的半大瓶全脂牛奶，另外還有加雙層起司貝果。

她在紐約多日品嘗美式佳餚。（翻攝自張雅琴臉書）

接著抵達機場休息室，張雅琴又吃了凱撒沙拉外加辣雞翅，「上了飛機點了稀飯套餐，又是烤鮭魚、知名品牌冰淇淋，以及香檳，再加上在紐約喬治亞大餐、牛排、黎巴嫩餐.....」，講了這麼多，張雅琴想說的是：「我猜自己大概胖了5公斤，結果站上體重機，只重了0.5公斤！」

當場，張雅琴瘋狂大叫：「真是太開心了。」她狐疑暗自竊笑：「難道每日走1萬多步有效嗎？還有每天都喝很多椰子汁？」

稍早張雅琴告訴記者，她真的沒有胖，還說一早睡醒又量體重，又瘦了，現在的她，仍在努力調時差。

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