國民黨批罷免花錢 被酸辦公投花國家11億

中選會23日下午召開委員會決議，核三延役公投，將於8月23日舉行投票。（記者鍾麗華攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院日前通過國民黨團、民眾黨團所提反廢死公投、核三延役公投，交由中選會辦理，中選會23日召開委員會討論，認為反廢死公投並非重大政策之創制或複決，不符合公投法第15條第2項規定，礙難辦理公民投票，至於核三延役公投符合公投法相關規定，將8月23日舉行投票。

關於辦理全國性公投案、罷免案花費金額，中選會副主委陳朝建表示，「重啟核三公投」暨選務人力等各項費用經估算，所需經費預估約11億元，至於每立委罷免案辦理經費約為2千萬元。

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臉書粉專「打馬悍將粉絲團」引述《自由時報》報導點名國民黨：「所以國民黨根本不在乎國家的錢啊，11億就這樣花掉了，他們說不想讓國家花錢，只是要躲罷免而已！」嘲諷國民黨痛批罷免很花錢，「但罷免國民黨立委要花2千萬，國民黨現在辦公投，卻要花國家11億。」

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對於反廢死公投，中選會表示主要理由係依憲法法庭113年憲判字第8號判決，科處死刑之判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭裁判，有拘束各機關及人民之效力；各機關並有實現判決內容之義務。基於權力分立及立法權受憲法拘束之原理，立法院亦須受憲法裁判內容之拘束。

此外，中選會表示該公投提案以憲法判決主文為標的，且該憲法法庭判決主文亦載明「法院組織法就主文第1項案件，未明定應經合議庭法官之一致決始得科處死刑，與憲法保障人民生命權及正當法律程序原則之意旨有違。有關機關應於本判決宣示之日起2年內，依本判決意旨修正相關規定。」則本公投案另涉及法院組織法之修正，具有「立法原則之創制」之性質，已非屬「重大政策之創制或複決」範疇。

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