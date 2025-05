坎城影展閉幕日大停電 警查疑似縱火

坎城遇大停電,警方懷疑縱火。(法新社)

〔娛樂頻道/綜合報導〕第78屆坎城影展在台灣時間25日凌晨舉行閉幕式及頒獎典禮,金棕櫚獎頒給伊朗代表新浪潮導演賈法潘納希(Jafar Panahi)電影《這只是一場意外》(It Was Just an Accident),中國導演畢贛執導電影《狂野時代》則獲特別獎,但坎城卻發生嚴重斷電事故。

因為大停電,很多戶外店家暫停營業。(法新社)

法新社報導,事件發生在當時時間24日上午10點左右,鄰近塔訥龍村(Tanneron)一座變電站發生火警,警方初步懷疑可能遭人縱火,目前已展開深入調查,所幸無人受傷。

由於正值坎城影展閉幕日,影展排定當天上午放映的場次有短暫中斷數分鐘,隨後恢復正常。主辦單位對外表示,電力雖有發生異常,但閉幕典禮如期舉行,而這場停電影響坎城及周邊地區約16萬戶用電一度中斷,電力已於當地時間24日下午3點左右恢復正常。

