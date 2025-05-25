坎城影展閉幕日大停電 警查疑似縱火

坎城遇大停電，警方懷疑縱火。（法新社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第78屆坎城影展在台灣時間25日凌晨舉行閉幕式及頒獎典禮，金棕櫚獎頒給伊朗代表新浪潮導演賈法潘納希（Jafar Panahi）電影《這只是一場意外》（It Was Just an Accident），中國導演畢贛執導電影《狂野時代》則獲特別獎，但坎城卻發生嚴重斷電事故。

因為大停電，很多戶外店家暫停營業。（法新社）

法新社報導，事件發生在當時時間24日上午10點左右，鄰近塔訥龍村（Tanneron）一座變電站發生火警，警方初步懷疑可能遭人縱火，目前已展開深入調查，所幸無人受傷。

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由於正值坎城影展閉幕日，影展排定當天上午放映的場次有短暫中斷數分鐘，隨後恢復正常。主辦單位對外表示，電力雖有發生異常，但閉幕典禮如期舉行，而這場停電影響坎城及周邊地區約16萬戶用電一度中斷，電力已於當地時間24日下午3點左右恢復正常。

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