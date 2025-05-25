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完成6年法律實習 金卡戴珊挑戰最難加州律師資格考

擅長製造話題的金卡戴珊，從女力切點切入，贏得女性消費者的心。擅長製造話題的金卡戴珊，從女力切點切入，贏得女性消費者的心。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國話題名媛「翹臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）向來衣不驚人死不，從大手大腳花錢不眨眼的名媛成功轉型企業家，2019年秋冬自創塑身衣品牌SKIMS，短短4年品牌估值40億美元（1199億台幣），擅長製造話題的她，2024年秋冬推出內建乳頭造型「激凸內衣」，獵奇設計引爆討論話題。

相關新聞：金卡戴珊「約會台灣最強高中生」！網嚇暈：另類台灣之光

綜合外電報導，金卡戴珊已完成6年法律實習，並取得參加加州律師考試資格，報導指出，金卡戴珊自2018年起在舊金山一家律師事務所接受為期4年培訓，最終通過針對法學院一年級學生的初級資格考試。

金卡戴珊創立的塑身衣品牌SKIMS，自2019年9月成立至今未滿6年，但市值與淨收益已相當驚人。金卡戴珊創立的塑身衣品牌SKIMS，自2019年9月成立至今未滿6年，但市值與淨收益已相當驚人。

經歷4次考試，金卡戴珊成功取得進一步挑戰的資格，她開心說：「我的目標是考取以難度聞名的加州律師資格。」據悉，金卡戴珊日前舉行畢業派對，與家人、朋友及4名子女一同慶祝，在娛樂圈傳為佳話。

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