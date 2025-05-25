AV女優繪麗奈晉升畫家 畫作是自己下體

繪麗奈是香港史首位AV女優，近日賣起原味內衣褲。（翻攝自繪麗奈IG）

林南谷／核稿編輯

〔記者林南谷／綜合報導〕香港女星素海霖（原名蘇凱琳）2023年在日本AV界以藝名「繪麗奈」出道，是香港史首位AV女優，近日賣起「原味內衣褲」，開價從2千元港幣（約8374元台幣）起跳，但被網友嫌貴，吐槽相同價格可買日本當紅AV女優河北彩伽原味衣褲。

港媒報導，繪麗奈下個月將自費舉辦寫真展，將展出個人畫作並進行拍賣，驚人的是，她作品內容是她自己的私密處。

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她下個月將自費舉辦寫真展。（翻攝自繪麗奈IG）

繪麗奈昨在IG發文透露自己已開始作畫，且是照著自己下體畫的，希望至少能完成5幅作品，她 說 :「作品在網上和展場公布後，會進行拍賣，起拍價為3000港元（約1.1萬元台幣）。」更霸氣表示，一部分收入會捐贈給關懷愛滋非營利組織。

而繪麗奈近日在IG拍賣原味衣物，推出貼身衣褲都有照片為證，且是她親自穿過，穿了至少3小時，確保上面有她原味，她還在內褲上簽名，增加價值。豈料該貼文引起爭議，不少網友湧入留言譴責，有人嫌她窮到發瘋，認為她是急著用錢才會出此下策，更好奇有「盤子」真的會買嗎？也有人直言，這個價格不如直接購買日本當紅AV女優河北彩伽的原味衣褲。

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