川普控賀錦麗「付費買星光」 碧昂絲被點名母爆怒

去年9月19日，時任美國副總統賀錦麗（左）與歐普拉一同出席在密西根州法明頓山（Farmington Hills）舉行的「團結美國」線上集會。（法新社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普19日表示，將對去年總統大選競爭對手、前副總統賀錦麗（Kamala Harris）展開重大調查，核心指控是賀錦麗在競選期間疑似付費換取名人的政治「背書」，而非單純娛樂表演。

《法新社》報導，川普在社群平台「Truth Social」上發文寫下：「候選人是不允許付費換取『背書』的，但這正是賀錦麗所做的，只是偽裝成支付娛樂表演費用。」並強硬宣示：「我將要求對此事進行重大調查。」據悉，川普將查清賀錦麗在競選期間是否付費請碧昂絲（Beyonce）和歐普拉（Oprah Winfrey）等名人背書。

請繼續往下閱讀...

碧昂絲（右）在2024年總統大選期間，曾出席時任副總統賀錦麗（左）的造勢活動表達支持。川普指控賀錦麗陣營支付名人換取政治背書。 （美聯社）

對此，碧昂絲母親氣炸出面駁斥，強調碧昂絲不只沒收報酬，還自行支付了她與團隊的來回機票；而有法律專家出面表示，美國聯邦選委會允許競選活動向名人支付助選費用，只要款項被適當披露，就不違法。

據了解，去年總統選戰中，賀錦麗陣營確實試圖藉助多位重量級娛樂圈人士的影響力，例如流行天后碧昂絲以及歐普拉。針對相關爭議，歐普拉曾為其製作公司從賀錦麗競選團隊收取100萬美元（約新台幣3031萬元）的款項辯護，稱該筆費用是，用於支付這位媒體大亨為賀錦麗主持活動的相關成本。

而賀錦麗競選團隊則堅決否認了坊間傳聞，即她曾支付流行樂壇天后碧昂絲高達1000萬美元（約新台幣3億310萬元）出席其造勢活動。根據賀錦麗陣營向聯邦選舉委員會提交的財務報告，僅列有一筆與「背書」相關的支出，金額為75美元（約新台幣2273元），支付給一個環保倡議團體。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法