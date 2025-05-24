當年搜不到他名字 鄭興10年後首開個唱 公開感謝吳青峰

鄭興在TICC舉辦「盆地已經長出了森林」大型個唱。（KKLIVE提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾為梁靜茹、Selina寫歌的創作歌手鄭興，今晚在TICC舉辦「盆地已經長出了森林」大型演唱會，他感性分享：「10年前，我在女巫店舉辦人生中第一場售票演出，轉眼唱了10年，如今站上TICC，感到非常幸運與感恩。當年音樂平台還搜尋不到鄭興的名字，如今已發表多張作品。」

鄭興以《抵達之謎》揭開序幕，舞台巧妙運用地面LED與燈光延伸主視覺，營造如水面般的幻境，鄭興看來像從水中走來。團隊打造了「雨林舞台」，以超大型LED與多個小島舞台，交織音樂與視覺奇幻之旅。

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鄭興也演唱《台北下的雨》，他分享創作心境，提及演唱會籌備期間導演曾問他：「鄭興，你喜歡雨天嗎？」他毫不猶豫地回答「不喜歡」，原因包括下雨天無法遛狗。

當年鄭興剛到政大唸書，就被木柵潮濕的天氣影響情緒，變得有些叛逆，他說：「但都放在心裡，就寫了很多歌。」演唱會上，也播放象徵人生新篇章的森林VCR，鄭興首唱新歌《森林》，特別感謝為這首歌譜曲的歌王吳青峰。

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