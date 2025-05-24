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娛樂 最新消息

KT POP最後福利倒數 7組韓團接力登場 接駁車、高鐵待命

「Mark」段宜恩將獻唱9首歌曲。（友善的狗提供）「Mark」段宜恩將獻唱9首歌曲。（友善的狗提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國拼盤演唱會KT POP即將在5月31日於高雄世運主場館登場，由實力派演員池昌旭，首次擔任主持人，開啟全新篇章。KT POP打破傳統拼盤演唱會形式，每組藝人演出4至6首完整曲目，壓軸「Mark」段宜恩獻唱9首作品，規格媲美個人專場，帶來如7場「小型專場」般的精華演出。

IVE領銜KT POP演出。（友善的狗提供）IVE領銜KT POP演出。（友善的狗提供）

KT POP由IVE領銜演出，攜手GOT7的Mark段宜恩、MONSTA X 小分隊 SHOWNU X HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna及KiiiKiii，7組韓星接力登場，呈現與眾不同的韓流音樂盛典。

KiiiKiii將在KT POP演唱4首歌曲。（友善的狗提供）KiiiKiii將在KT POP演唱4首歌曲。（友善的狗提供）

主辦單位推出限時粉絲福利，凡於5月24日晚間23:59前完成購票並付款（不限票價、未退票），即可參加抽獎，有機會獲得簽名拍立得（114張）、簽名海報（200張）及彩排觀賞名額（1480名）。此次彩排搶看福利持續加碼，7組韓星共60分鐘彩排時間，創台灣韓星彩排搶看新紀錄。共有1480名觀眾有機會近距離應援偶像，購買5880元以上票種，還可抽與池昌旭、Mark Tuan、MONSTA X、IVE、UNIS合照機會（170名）。

KT POP全陣容。（友善的狗提供）KT POP全陣容。（友善的狗提供）

所有入場觀眾皆可獲得「KT POP限定 帆布袋」乙個，內含全陣容海報一張。演出結束後，將抽出500位幸運觀眾獲得「紀念印簽海報」；此外，全場觀眾中有一半還可直接獲得一張隨機限定小卡（不挑款）。得獎名單及領獎方式將於演後公布，敬請密切關注。

為便利觀眾前往本次活動現場，主辦特別規劃接駁專車服務，活動當天下午2點半起，將提供由高鐵左營站直達世運大道的接駁專車，讓觀眾能輕鬆抵達演出場地。演出結束後，亦將於晚間9點半起提供返程接駁車，從世運大道返回高鐵左營站，協助觀眾順利返程。

高鐵也特別配合加開班次，將於5月31日（六）晚間增開北上1698次列車。此外，KT POP 與五福旅遊攜手推出「演唱會高鐵套票專案」，為外縣市觀眾提供更優惠的交通票價，詳細資訊請見網站

相關新聞：高雄「KT POP」拼盤福利超豪華！7組韓團炸世運主場館

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