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娛樂 最新消息

高捷從影新挑戰一接劇本就知非善類 張榕容兩度合作被打又被殺

高捷（前排左起）、導演甘劍宇；張榕容（後排左起）、周楚濋一同出席《誤殺3》兩岸電影展媒體聯訪。（兩岸電影展記者會）高捷（前排左起）、導演甘劍宇；張榕容（後排左起）、周楚濋一同出席《誤殺3》兩岸電影展媒體聯訪。（兩岸電影展記者會）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《誤殺3》受邀參與兩岸電影展，導演甘劍宇今（24）和台灣演員高捷、張榕容，以及續作再度參演的中國女星周楚濋一同亮相。高捷挑戰從未詮釋過的人口販子，透露一接到劇本就知道「不是善類」，並誇導演現場掌控力十足：「在現場拍的時候，導演也算指揮若定，看了成片還真的不錯看，最後賣了9億多票房很不容易！」

高捷在《誤殺3》挑戰從未詮釋過的人口販子，透露一接到劇本就知道「不是善類」。（兩岸電影展記者會）高捷在《誤殺3》挑戰從未詮釋過的人口販子，透露一接到劇本就知道「不是善類」。（兩岸電影展記者會）

張榕容與高捷繼《重生》後再度合作，笑說：「捷哥第一次打我，第二次殺我！」雖然片中飾演反派，但她形容高捷私下虔誠修佛、內心善良，「可能因為長相會被放在像是黑道的感覺，但他心裡其實非常善良。」導演也大讚高捷在片場很溫和，對大家都非常好，「讓我們甚至覺得是不是選錯角了？會不會鏡頭下沒有殺氣但沒想到捷哥一上戲就變了一個人，這就是專業的演員。」

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談到拍攝過程，張榕容直呼相當愉快，即使片中要演孕婦也毫無怨言，「16個鐘頭、45度高溫下，工作人員比較辛苦，拍攝過程很開心、很有成就感！」提到片中人口販運問題，她也語重心長表示，不管是不是為人父母的人，看到孩子出生會開心、看到受傷會難過，「有時候多管閒事可能可以救很多人，所以大家要多一些愛心，把手機拿開往外看看世界，給更多愛跟希望。」她更說「我超雞婆，碰到事情一定會站出來！」

除了《誤殺3》的演出，張榕容也憑《鬼才之道》入圍本屆台北電影獎影后，雖今天因眼結膜發炎戴著眼鏡亮相，仍精神奕奕，自信表示正在挑選典禮服裝，還不排除以男裝造型出席。被問到是否會與同片入圍影帝的陳柏霖一較高下，她笑說「我們的帥肯定是不同的風格。」更表示不怕帥贏對方。

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