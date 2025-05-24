演藝圈假面螢幕夫妻檔出征越南 混血帥哥介入身分曝光

曾子余、梁舒涵要一起到越南尋找美食。（寬寬整合行銷提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「高雄啤酒音樂節」7月4日至6日在夢時代前廣場熱鬧舉辦，今年「高雄下酒菜料理競賽」將延續往年與高雄啤酒音樂節的合作模式，至於「越南美食特搜隊」的重任，將由「假面螢幕夫妻檔」曾子余、梁舒涵，攜手瑞典混血小師弟Dylan一起出征到越南。

三人將前往越南，並選出一家特色店家進駐高雄啤酒音樂節設攤。曾子余表示：「我覺得特色美食評分條件，好吃涮嘴是必備的，加入當地人文，像是當地local的特殊吃法，又或是在地特殊食材，可以讓美味多了一層溫度及厚度。」

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梁舒涵也說：「我覺得一定要具有獨特性！就是一吃就知道這是越南的味道，我的評分標準是以好吃度為最優先考量。」有親戚朋友在越南定居的梁舒涵，超期待這次的行程，她說：「我覺得班煎燒很好吃，還有一定要吃他們的榴槤，越南榴槤真的非常好吃。」透露也很喜歡當地的甜品、椰奶及咖啡。

混血帥哥Dylan很期待越南之旅。（寬寬整合行銷提供）

混血帥哥Dylan得知要出國品嚐美食非常興奮，完全不怕會有水土不服的狀況，他笑說：「只要沒有香菜我都可以接受，而且我敢吃炸蜂蛹！」

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