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娛樂 音樂

蕭煌奇23秒奪金關鍵曝光 親揭戰術心法「體力不好要快」

蕭煌奇在世壯運帕拉柔道男子90公斤級賽事中，以直落二碾壓對手順利擒下金牌。（組合照，記者陳逸寬攝）蕭煌奇在世壯運帕拉柔道男子90公斤級賽事中，以直落二碾壓對手順利擒下金牌。（組合照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」蕭煌奇今（24日）參加2025雙北世界壯年運動會帕拉柔道男子90公斤級賽事，許多歌迷、粉絲特地到台北小巨蛋為他打氣，他雖帶傷上陣仍以精湛表現回應支持，3戰2勝制直落2擒下金牌，賽後更鬆口透露運籌制勝的主要關鍵。

蕭煌奇在世壯運帕拉柔道男子90公斤級賽事中挺身應戰，儘管右肩舊傷復發仍帶傷上陣，對手正是他音樂上的老搭檔、視障貝斯手郭謙成。2人場上無情對決，第一戰蕭煌奇只用27秒就以寢技「一本」先馳得點，第二戰更是開打23秒便以丟體絕技取得勝利，直至宣布擒下金牌的瞬間，他再也忍不住激動情緒放聲大吼。

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賽後，蕭煌奇秒回歸Threads並立刻展開海巡，有熱情網友誇讚「蕭老師，太狠了吧！」他則回應「要爭取時間，因為我體力不好，所以要趕緊讓比賽結束！」意外脫口致勝關鍵。事實上，蕭煌奇重返久違的柔道舞台，不過身手矯健、未顯生疏，他為此解釋「柔道技術是永遠不會忘記，只要從小練習，記憶會內化在你身體裡。」

蕭煌奇過去曾是國家柔道代表隊成員，1994年出戰北京亞帕運奪得銅牌，1996年也代表台灣參戰亞特蘭大帕運會，獲得第7名。他回憶以前在國家運動訓練中心當選手的日子，從清晨就開始一整天的操練，現在年紀已經48歲，只能當作休閒活動，「運動可以讓唱歌比較順，音樂方面能發揮地更好。」

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