「兒歌天后」視網膜脫落 突現「2病徵」急就醫：真心嚇死

滕麗名視網膜脫落。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕港星滕麗名曾為動畫《魔法咕嚕咕嚕陣》獻唱港版主題曲《魔法咕嚕咕嚕》，當時歌曲紅極一時，有「兒歌天后」封號，近年則演出電視劇《愛．回家之開心速遞》「熊尚善」深植人心，她今（24日）在Instagram自曝視網膜脫落，經就醫治療已無大礙，讓她直喊：「真心嚇死！」

滕麗名曬照曝視網膜脫落。（翻攝自Instagram）

滕麗名視網膜脫落急就醫治療。（翻攝自Instagram）

滕麗名戴者口罩、眼鏡自拍，只見她的左眼布滿血絲，另一張照片則是她坐在眼科診所內，寫道：「個人經驗，突如其來的眼暈和飛蚊，就要立即檢查眼睛，及早治療，視網膜脫落真是好大件事，這次還好有驚無險，真心嚇死。每個人的視網膜上都有一些小洞，視網膜脫落可導致失明，有驚無險。」好友徐濠縈留言：「take care。」滕麗名則回：「thanks dear！」

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