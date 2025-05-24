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宋祖兒現憑《折腰》氣勢如虹 挺過稅務風波粉淚喊：謝謝妳回來了

宋祖兒所出演的《折腰》目前熱播中，在中國及海外的討論度都非常高。（翻攝自微博）宋祖兒所出演的《折腰》目前熱播中，在中國及海外的討論度都非常高。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕因逃稅風波沉寂多時的宋祖兒，近期憑藉古裝劇《折腰》強勢重返螢光幕，不僅戲劇熱度飆升，劇中與劉宇寧首度上演甜蜜床戲更引爆話題，讓她再度登上微博熱搜。

從過去爭議中蛻變而出的她，以全新姿態征服觀眾，感動不少忠實粉絲直呼：「謝謝妳回來了！」回顧2023年，宋祖兒因與前經紀公司發生糾紛，引發稅務爭議，當時她選擇全面停工，低調處理稅務問題，並在去年底通過查核、順利結案。儘管曾面臨輿論壓力與演藝空窗，她始終未曾公開抱怨，低調補繳稅額、展現誠意，終於在今年春季帶著新作《無憂渡》悄然回歸，並迅速打響名號。

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《折腰》一劇再度讓宋祖兒人氣翻紅，與劉宇寧組成的CP甜度爆表，劇情從先婚後愛發展到深情互動，成功吸引大批劇迷入坑。劇組的宣傳活動不斷，她從專訪、掃樓到粉絲見面會樣樣不缺席，近日甚至還因為粉絲提前幫她慶生而感動落淚。

畢業於中國北京電影學院的宋祖兒，從童星轉型為演技派女星，以清新氣質細膩演技在古裝劇市場站穩腳步，外型甜美又帶點堅毅，被業界視為「95小花」中的實力派代表。如今成功突破低潮重返事業，她未來的作品也備受期待。

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