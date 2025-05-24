幻藍小熊走出台灣 海外飯店聞到男性古龍水 急看床底嚇壞了

女團幻藍小熊結束半個月的海外宣傳回到台灣。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕正妹女團幻藍小熊結束半個月的海外宣傳回到台灣，今天以甜美的制服風現身簽票會造勢，對於「乾爹」于傳勇及「乾媽」金智湖以《COCOCO》角逐本屆金曲獎的最佳單曲製作人獎，6名成員都感到非常開心，屆時會陪著恩師一起走紅毯。

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幻藍小熊下月將參加「GENBLUE兒童新樂園演唱會-K-POP狂歡音樂祭 女團之夜」，今天搶先合體舉辦簽票活動，提到前陣子海外宣傳最難忘的事，大夥都說就是在泰國體驗吃蟲。

女團幻藍小熊結束半個月的海外宣傳回到台灣。（記者陳奕全攝）

被封為「采大膽」的采甄，分享她吃蟋蟀的心得，「其實很像餅乾，脆脆的，不難吃。」許媛媛則表示，「感覺像吃豆子，補充蛋白質。」

正妹忙內NICO有密集恐懼症，光是看到滿滿的蟲就狂起雞皮疙瘩，結果下一秒打翻整包蟲子，當場嚇到驚聲尖叫，「真的怪要嚇暈。」

女團幻藍小熊結束半個月的海外宣傳回到台灣。（記者陳奕全攝）

至於在海外是否有發生靈異事件，隊長XXIN透露跟阿勇一起睡，兩人進到房間時就聞到一股「男性古龍水」的味道，阿勇開玩笑說：「該不會這房間有男人吧。」XXIN聞言立刻趴到地上，往床底下看，作勢要嚇阿勇，幸好沒有看到任何人。

女團幻藍小熊結束半個月的海外宣傳回到台灣。（記者陳奕全攝）

對於首支單曲《COCOCO》入圍金曲獎的最佳單曲製作人，團員們都感到與有榮焉，第一時間感動到紅了眼眶。XXIN表示：「比自己入圍還開心，小時候覺得金曲獎離我們很遙遠，沒想到竟然有機會進入這個音樂殿堂，這也勉勵我們要繼續努力，希望下一次入圍名單有我們的名字。」

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