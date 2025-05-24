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《抓娃娃》億萬導演訪台曝創作心聲 笑言「票房不好就怪市場！」

《抓娃娃》導演閆非（左）和彭大魔來台出席兩岸電影展，分享創作理念。（兩岸電影展提供）《抓娃娃》導演閆非（左）和彭大魔來台出席兩岸電影展，分享創作理念。（兩岸電影展提供）

〔記者許世穎／台北報導〕中國電影《抓娃娃》導演閆非、彭大魔應邀來台出席兩岸電影展，兩人今（24）日接受台灣媒體訪問。提到過去拍攝《夏洛特煩惱》、《西虹市首富》曾與李立群、張晨光、宋芸樺等台灣演員合作過，這次訪台也讓他們再度與台灣影人深入交流。

談及與台灣演員的合作經驗，彭大魔表示：「台灣演員自然又清新」問到還有沒有想合作的對象？他笑說：「每個都想合作啊！」並說上次來台時，宋芸樺曾熱情陪同逛夜市，留下美好回憶。這次因配合影展行程緊湊，閆非和彭大魔則不好意思打擾老朋友，「不想給她添麻煩。」

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彭大魔也分享，昨晚導演交流會後有聚餐，更和導演魏德聖聊到經典台片《運轉手之戀》，對屈中恆在片中的喜劇節奏讚不絕口，更巧的是編劇蘇照彬也在場，讓討論更顯熱烈。閆非則說，他們也談到《海角七號》和世界各地電影市場的發展。

對於作品風格與創作理念，兩人坦言「娛樂性」是優先考量，閆非說：「電影是一種造夢的藝術，希望觀眾能在觀影時暫時脫離現實。」至於片中經常出現貧富差距等議題，則是基於戲劇張力的需要，並非刻意灌輸觀念。

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從《夏洛特煩惱》、《西虹市首富》到《抓娃娃》，三部作品也恰巧對應他們人生的不同階段。閆非回顧說，30歲拍《夏洛特煩惱》是在緬懷青春與遺憾；35歲推出《西虹市首富》反映當時對金錢與成功的追求；如今來到40歲，《抓娃娃》則轉向關注家庭、傳承與教育。

兩人作品在中國屢創票房佳績，包括《夏洛特煩惱》14.4億人民幣（約台幣59.9億元）、《西虹市首富》25.47億人民幣（約台幣105.95億元），到《抓娃娃》的33.21億人民幣（約台幣138.15億元），彭大魔仍保持清醒與謙遜。他坦言：「我知道總有一天票房會不理想。年紀越大，想說的話越多，顧慮也越多，也許會變得沒那麼好笑，甚至跌落神壇。」更自嘲：「那一天票房不好，就怪市場吧！」

這回《抓娃娃》再度與中國票房保證沈騰合作，閆非形容沈騰是真性情代表：「他私下跟銀幕上一樣真實，不怕暴露自己的缺點，不裝，這樣反而更有魅力，也讓角色更貼近觀眾。」

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