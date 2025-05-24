蔡依林昔唯獨認愛的男人 錦榮超狂情史一次看

錦榮（右）是蔡依林（左）唯一公開認愛過的對象，兩人分手後讓不少人感到惋惜。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「亞洲流行天后」蔡依林憑藉自身魅力及歌唱實力，受到眾多粉絲喜愛，因此，無論是穿搭還是私下戀情都備受矚目。最近因爆出她與彭于晏的戀情，讓她唯一認愛過的錦榮再次受到關注。

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蔡依林與錦榮的戀情長達6年，一開始他們並不被看好，外界認為兩人地位太過懸殊，但他們的感情絲毫不受影響，開啟了細水長流的戀愛之路；而正當大家都認為兩人會步入婚姻殿堂的時候，他們竟傳出分手，原因是外界給錦榮「天后的男人」這種壓力，無論是隱私還是生活行動都遭到密切關注。

蔡依林（右）曾與錦榮（左）談了長達6年的戀愛。（翻攝自FB）

除此之外，更傳出錦榮的家庭傳統、保守，要是蔡依林與他結婚，不只財產要共享，甚至還需冠夫姓等條件，最終導致這段戀情劃上句號。而錦榮與蔡依林分手後的感情生活依舊備受關注，2019年5月，他與日籍混血模特兒Akemi認愛，受到不少粉絲的祝福，但沒想到兩人就在5個月後，對外宣布分手，並希望外界給予兩方空間。

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之後，在2020年錦榮又遭目擊與韓裔美籍女星Kirstin Leigh在球場互動親密，這讓他的感情生活再度受到矚目，兩人的戀情感覺十分穩定，直至今年，有粉絲發現兩人已刪光彼此合照，社群帳號也都已取消追蹤。曾經錦榮不顧外界眼光，接受女友單親媽媽的身分，依然堅持所愛，沒想到最後這段戀情，似乎還是走向了終點。

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