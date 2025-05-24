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7旬翁無照暴衝釀8傷稱「台灣駕照難考」 港星打臉：考1次就過

肇事駕駛邱姓老翁的妻子稱「台灣駕照難考」，港星張啟樂發聲打臉。（資料照、翻攝自臉書）肇事駕駛邱姓老翁的妻子稱「台灣駕照難考」，港星張啟樂發聲打臉。（資料照、翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕78歲邱姓老翁是某貿易公司董事長，昨（23）開車經北市重慶南路1段，疑似暴衝造成8人受傷，事後警方查出他竟無照駕駛，其妻子則供稱，丈夫有國際駕照，並脫口說出，「台灣的駕照太難考」。對此，來台生活發展多年的港星張啟樂打臉表示，「我考一次就過」。

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張啟樂今天在臉書發文指出，昨天車禍的肇事者（78歲邱姓老翁），原來是無照駕駛，且肇事者的妻子說，丈夫以前在美國有考過駕照，回來臺灣之後，覺得駕照太難考，所以就沒有去考，這讓他忍不住反問，「這是一個不去考駕照的理由嗎？

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張啟樂透露，自己是在臺灣學開車，且考手排一次就過，反虧肇事者妻子，「這叫做臺灣考駕照太難嗎？」痛批這樣的說法讓人火大。

貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「錯就是錯，起碼要道歉，其他什麼理由都不用說」、「這種人真是廢話一堆，台灣不管是機車還是汽車，駕照都是最容易考的其中一個國家」、「台灣罰則太輕。

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