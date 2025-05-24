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娛樂 最新消息

被白冰冰激到？ 蔡秋鳳秀「一字馬」超軟Q 驚人畫面曝光

蔡秋鳳（右）與陳國華上節目。（民視提供）蔡秋鳳（右）與陳國華上節目。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，本週來賓為台語歌后蔡秋鳳，以及百萬專輯製作人陳國華。正在宣傳新專輯《戲台》的蔡秋鳳，看到「超級孩子王」的林子瑜、林姵逸腳壓背再用手拉住，軟Q身段全場驚呼，很容易cue的蔡秋鳳被白冰冰問：「阿憨（台語）妳會嗎？」，蔡秋鳳只有淡定一句說：「會啊！」，就直接劈腿一字馬展現好身段，難得看到台語天后可愛的一面。

蔡秋鳳秀「一字馬」。（民視提供）蔡秋鳳秀「一字馬」。（民視提供）

蔡秋鳳秀「一字馬」。（民視提供）蔡秋鳳秀「一字馬」。（民視提供）

第一次來到節目的知名製作人陳國華，寫下多首百萬金曲，像是《相見恨晚》，以及16個小時創作出來的廣告金曲《我相信》…等，成為KTV必點，專業級大師盛讚「出乎意料的厲害」，每一位歌手的歌曲幾乎全都有重新編曲，主持人說，這就是要求高的孔鏘老師，每一首歌都花時間改編最高規格，所以唱起來這麼過癮。

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看到陳國華老師來到節目，主持人之一的蔡家蓁猶如小粉絲，很感謝老師之前在其他節目的教導，這次要演唱陳國華老師的作品《甘願》，還特別耳提面命交代重點，讓蔡家蓁獲益良多，更大膽在節目許願想向老師邀歌；蔡秋鳳也說上一張專輯跟陳國華老師合作，大讚他真的很厲害讓她也學到不一樣的東西。

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