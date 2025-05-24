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外籍女搭捷運「光腳踩椅」 陳鴻怒轟：該提高來台門檻

陳鴻見外籍女搭捷運光腳踩椅，氣憤發文痛批。（翻攝自臉書）陳鴻見外籍女搭捷運光腳踩椅，氣憤發文痛批。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲陳鴻過去主持美食節目深受觀眾喜愛，有著「美食天王」的稱號，日前他在臉書上PO出一對外籍男女在捷運上的畫面，表示該女子將鞋子脫掉後，一腳盤腿、一腳抬起踩在座椅上，讓他氣憤痛批，「應該過濾淘汰一些層次較差的外來者」。

陳鴻發文。（翻攝自臉書）陳鴻發文。（翻攝自臉書）

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陳鴻在臉書表示，看見該女子的舉動後，原以為是自己眼花，定睛一看發現不是看錯，傻眼直呼，「是真有這種行為素質低劣的外來者在台灣橫行。他們把我們的方便當成隨便，得寸進尺、無視規範，還被形容為只會窮遊亂晃、毫無貢獻，甚至成了年輕人的壞榜樣。」

陳鴻隨後聽見兩人聊天的聲音，確定對方不是台灣人後才鬆一口氣，他認為台灣人太過善良，對外來者過度寬容，反倒讓不懂尊重、不守秩序的人得勢，他呼籲，「我們不能再讓這樣的現象繼續下去，該是時候提高來台門檻，嚴格篩選、果斷淘汰那些不配留在這裡的人，讓台灣不再成為被踐踏的溫床。」

文章曝光後，不少網友紛紛留言直呼，「這真的超超超傻眼的！我會叫他們把腳放下來，就算小孩子也一樣」、「誇張，我不敢這樣子坐，超級丟臉」、「我會直接告訴她」、「我會告訴他，小姐你這樣會曝光」。

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