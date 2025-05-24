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林俊憲揪網紅「看板路跑」狂喝苦茶 李正皓：危機處理的典範

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨台南市長初選掀起廣告看板話題，立委林俊憲被嘲諷看板太多，網紅荒姨揪好友到台南大玩「酒精路跑」，只要看到林俊憲的看板就要喝一杯，此舉吸引本尊報名，改以苦茶代替辦第2輪，神接招的行為獲網友讚賞，名嘴李正皓也大讚，這是公眾人物危機處理的典範。

名嘴李正皓（左）大讚綠委林俊憲是危機處理的典範。（資料照、hhhuangyiii授權提供）名嘴李正皓（左）大讚綠委林俊憲是危機處理的典範。（資料照、hhhuangyiii授權提供）

台南市長前哨戰打得火熱，林俊憲在台南的看板實在太多，引起熱議，網紅荒姨也突發奇想，發起林俊憲看板的「酒精路跑」，還有人喝到吐，可見有多少林俊憲的看板。影片曝光後，網友反應兩極，有人酸林俊憲廣告打太大，稱這個影片根本是在「臭」（揶揄），而林俊憲本人不但不在意，反而邀請荒姨及其友人一起挑戰「苦茶路跑」，神接招獲得網友讚賞。

相關新聞：林俊憲神接招！揪網紅「苦茶路跑」喝22杯怕了：看板有點多

對此，李正皓在Threads發文直言，這是「公眾人物危機處理的典範」，坦言一般政治人物能把大危機處理成小危機就是高手了，而林俊憲能夠透過影片，解釋這些看版幾乎是民眾或當地議員主動提供地點掛上，順便洗刷了一波錢很多亂掛看板的形象，讓他忍不住大讚林俊憲的操作非常厲害！

該貼文也釣出林俊憲本人回應，指出看板的來源除了支持他的20幾位議員外，大部分就是像網友們提到的，可能是老朋友、也許以前有幫忙過什麼事情，便很熱情的把住家或店面的樓上借給他掛上。他也強調，自己從議員時代到現在擔任立委，主要服務範圍都是府城區，借的人多，才會造成民眾看到市區這麼密集的情況，「如果反而是沒有人願意借我地方掛看板，那我就真的得好好檢討服務出什麼問題了！」最後，自我反省說道，「我自己路跑完一次後也覺得，真的要改進一下，後面會把一些議員提供的看板先還回去給他們。盡量朝大家每天不會看到那麼多次我的臉來努力！」

☆飲酒過量，有害健康☆

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