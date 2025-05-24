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林美貞痛斬孫興24年情！悲洩「心酸過往」：根本就是以前的我

王淑娟（右）與艾偉在《生命的麥田》再度搭檔夫妻。（大愛提供）王淑娟（右）與艾偉在《生命的麥田》再度搭檔夫妻。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕30多年前「花系列」當家花旦及小生王淑娟，與艾偉從《菟絲戀》「驚世夫妻」的角色後，再度攜手合作大愛劇《生命的麥田》，劇中他們以「夫唱婦隨」恩愛登場，也是艾偉休息五年後再度接戲，不但是第一次接拍大愛劇，更是他人生第一次台詞七成都是講臺語。除此之外，林美貞飾演的外籍配偶，隻身嫁到臺灣獨自照顧生病的先生跟小孩，一肩扛起家計，跟她自己真實人生十分相似，連她都忍不住說：「天哪！這根本就是以前的我！」呼應她過往24年和孫興載浮載沉的婚姻。

該劇有五大看點值得一瞧。其一是「王淑娟與艾偉給孩子的十二堂課」，劇中從3個家族弱勢個案，帶出貧病世襲的議題。王淑娟和艾偉戲裡是一對平凡夫妻，在幅員遼闊臺東，志工的身分就像是《麥田捕手》的名著中，「我的職務就是在那守望，要是有哪個孩子往懸崖邊來，我就把他捉住」。艾偉劇中七成要講臺語，劇組安排臺語老師把劇本錄音，他在劇本做很多筆記、注音跟自己獨有的拼音，最讓劇組驚訝的是，艾偉到現場都沒有帶劇本，不但敬業的背好台詞，更不斷地就地找臺語老師王淑娟、孫鵬、陳志強，瘋狂的確認和學習口音。

陳志強（右一）在《生命的麥田》接棒傳承王淑娟（左）、艾偉志業。（大愛提供）陳志強（右一）在《生命的麥田》接棒傳承王淑娟（左）、艾偉志業。（大愛提供）

其二是東部人口結構趨高齡化，陳志強接棒傳承開啟「心」世界。陳志強戲裡跟隨王淑娟與艾偉，在弱勢關懷訪視路上愈挫愈勇，當王淑娟與艾偉已經年邁體衰，陳志強發心傳承上一代的意志，相當於整齣戲的關鍵元素。

戲外艾偉跟陳志強也是哥倆好，去年四月三日花蓮地震後，劇組5月底前往台東拍攝，也經常因土石流被困在火車上，一個月後轉往花蓮拍攝，明顯的感受到觀光大受影響，陳志強和艾偉相約帶著「花蓮依然美好」的手卡，到各個旅遊景點打卡，無償代言，希望能盡自己的一點心意及影響力帶動花蓮的觀光。

洪小鈴與艾偉（右）在《生命的麥田》再續父女情。（大愛提供）洪小鈴與艾偉（右）在《生命的麥田》再續父女情。（大愛提供）

其三則是孫鵬全劇零台詞，詮釋瘖瘂釋迦果農，比劃非正規手語。他為了詮釋角色，三顧釋迦園，除了觀察角色原型的自然手語，非正規語法就像肢體語言一樣，也特別學習他走路姿態、農作技巧。拍戲期間就連下戲後，孫鵬跟劇中兒子的互動也是，「非到萬不得已，絕不講話」，只用手語、眼神聊天培養默契。

其四是洪小鈴與艾偉再續父女情，洪小鈴飾繼《真愛找麻煩》後，睽違十二年後再續父女情，兩人第一場戲在臺東海邊，艾偉立刻給洪小鈴一個大大的擁抱。開拍前兩人一起對台詞，洪小鈴第一次聽艾偉說臺語，一時無法適應，頻頻笑場，也讓艾偉瞬間失去信心，以為講的臺語不正確。洪小鈴主動道歉，並允諾每一場戲拍攝前，一定陪他一起對詞。

孫鵬（左）為演出《生命的麥田》，與劇中角色原型相見。（大愛提供）孫鵬（左）為演出《生命的麥田》，與劇中角色原型相見。（大愛提供）

其五則是林美貞結緣25年首拍大愛劇，嘗試揹嬰初體驗。時尚的林美貞在劇中完全顛覆形象，脂粉未施上戲，是她這輩子的第一次，這麼貼近生活的面貌呈現在螢光幕前。雖然林美貞育有一子，但卻從來沒有揹過小孩，第一次揹著拍戲拍到體力不支，王淑娟馬上扶她坐下，還當她的靠背，減經林美貞的負擔。事實上林美貞1999年921大地震時，就跟著慈濟師兄姊到馬來西亞募款幫助受災戶，沒想到緣份一直邊續到25年後發酵。

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