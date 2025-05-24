李多慧喊組「三本柱」曝心聲！揭與權喜原私下對話

李多慧出席活動被問「三本柱」傳聞，開心表示樂見其成。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕李多慧今（24）日出席藥妝店活動，日前傳出味全龍有意找韓籍女神權喜原、金娜妍入隊，跟李多慧組「味全三本柱」，金娜妍上個月才與小龍女聯手應援，本週味全龍還找來權喜原擔任味全龍中場表演嘉賓，李多慧今被問及此事還開心表示與權喜原聊了很多台灣的事，更俏皮用中文喊話球隊：「想要（指組三本柱）！味全，我想要。」

21歲韓國超人氣「怪物新人」啦啦隊權喜原22日抵台便吸引大批球迷粉絲，李多慧提到當時與對方相談甚歡，聊了很多台韓相關話題，也透露權喜原第一次參與台灣應援很開心、覺得來台灣感覺很棒，而權喜原的中文進步很快，李多慧說未來見面如果可以用中文交流會很有趣。

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李多慧出席活動被問「三本柱」傳聞，開心表示樂見其成。（記者陳奕全攝）

至於傳出權喜原、金娜妍加盟味全龍，球團低調回應：「針對目前啦啦隊相關傳言不予評論，球團持續評估各種可能，如有任何消息將另行公佈。」李多慧也說還不清楚細節，不過自己之前在韓國沒有學妹，她們加入的話會很開心。李多慧樂見韓籍成員來台發展，覺得台韓有了更多交流也很棒，更喊話味全說自己想要組「三本柱」。

李多慧來台後接了許多業配、代言，日前被旅行社業者相中，合作推出韓國團，粉絲可以與李多慧同遊她的家鄉全州，一起手作特色料理，穿韓服漫遊韓屋村，玩尋寶遊戲等活動，李多慧笑說到時候也想要媽媽一起來，至於全州推薦的美食？她則說家鄉的家常菜相當好吃。

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