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i-dle舒華吐真心話：其實當時不想續約 原因曝光好心疼

i-dle舒華吐真心話：其實當時不想續約 原因曝光好心疼舒華近日登上網路節目《pinkcabinet》談心。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大勢韓國女團（G）I-DLE全員完成續約，並以更名為「i-dle」繼續闖蕩演藝圈，本月i-dle帶著第8張迷你專輯《We are》橫掃各音源榜，並積極上節目宣傳。近日成員「舒華」也單獨登上網路節目《pinkcabinet》，與ILLIT的MINJU談心，坦承當時其實沒有與公司續約的念頭，經過與公司及隊友的談話後，誤會解開才決定繼續與公司簽約。

舒華坦承當時很不想與公司續約。（翻攝自YT）舒華坦承當時很不想與公司續約。（翻攝自YT）

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舒華22日登上網路節目《pinkcabinet》，與ILLIT的MINJU談心，難得單獨上節目沒有其他成員的陪同下，她與MINJU談了許多。i-dle在2024年底全員續約成功，舒華被問到對於續約條件滿意是否滿意？她則坦言：「其實我當時真的不想續約，在那時候我的情緒很敏感，很多事都放在心上，後來和成員、公司方面聊了以後才解開誤會了，可能是那段時期我的心情也比較不好，所以那個時候不想續約，但現在就是做得好」。

舒華表示，老么都會需要做可愛的事。（翻攝自YT）舒華表示，老么都會需要做可愛的事。（翻攝自YT）

身為團隊裡的老么，舒華也分享其他姐姐會把可愛的事都丟給她做，「姐姐們不想做的可愛形象，全都會叫我來消化」，不管是撒嬌還是賣萌，全都交給她，令舒華直呼：「我又不長那樣」，表示自己長得又不是可愛型外表，希望姐姐們可以不要再把她當可愛擔當看待。

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